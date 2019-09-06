推檸檬產銷履歷驗證　曾是營造＆水電工老闆許其勝「有一套」

▲屏東縣竹田產銷16班班長許其勝（左），鼓勵班員生產的檸檬加入產銷履歷驗證「有一套」，右是農糧署南區分署長姚志旺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田產銷16班班長許其勝，5年前鼓勵班員生產的檸檬加入產銷履歷驗證，剛開始推動因不少農民採慣型生產，要他們按政府規定用藥，遇到很多阻力，他費了一番苦心，挨家挨戶拜訪，目前全班33人大約22公頃，僅2人不到1公頃還未申請，達成率95﹪以上。

66歲的許其勝，原從事營造及水電工程，15年前看到當地種了很多檳榔，因檳榔價格起落大，且對身體也不好，開始把5分地砍除種檸檬，並號召其他班員一起來做，起初遇到不少阻力，說服班員轉型，但種檸檬也遇到不少困境。

他說，八八水災後，農民復耕選擇種檸檬，一下子面積增加太多，產量提高太多，通路變成問題，直到出現食安問題，他意識到安全檸檬的重要性，剛好政府推產銷履歷，他第一個跳出來做，但不少農友認為藥施肥都要照規定來，產銷履歷太麻煩，不太願意做。

他苦口婆心跟班員解釋，產銷履歷檸檬是未來趨勢，何況種安全健康的檸檬，不僅保障消費者食的安全，自己管理上少用農藥，對身體也有好處；憑著如此的衝勁及傻勁說服了不少班員，也找到不少願意契作的通路商，他從5分地到現在1.2公頃，使得竹田第16班產銷履歷檸檬的名勝不脛而走。

農糧署南區分署長姚志旺鼓勵許班長繼續努力，創造100﹪產銷履歷的檸檬，讓消費者更具信心，更多人愛用檸檬。