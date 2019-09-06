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河南力推裝備製造業轉型　兩岸智慧製造論壇鄭州登場

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▲2019兩岸智慧裝備製造論壇5日於河南鄭州開幕。（圖／主辦單位提供）

▲2019兩岸智慧裝備製造論壇5日於河南鄭州開幕。（圖／主辦單位提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

2019兩岸智慧裝備製造論壇5日在河南鄭州舉行。本屆論壇論壇聚焦製造業轉型升級和提質增效，探討兩岸智慧裝備製造產業融合發展趨勢，培育具有國際影響力的合作平臺。大陸國台辦副主任裴金佳致辭時表示，裝備製造業是一個國家製造業的脊樑，兩岸企業家與專家齊聚，對於攜手發展產業具有重要意義。

▲大陸國台辦副主任裴金佳。（圖／主辦單位提供）

▲大陸國台辦副主任裴金佳。

裴金佳提到，河南歷來高度重視並大力支持豫台兩地各領域合作交流，，河南省自去年10月出台「惠台60條」措施，並創造良好環境，希望兩岸企業抓住機遇深化融合發展，共同推動裝備製造業高品質發展。

▲河南省委書記王國生。（圖／主辦單位提供）

▲河南省委書記王國生。

河南省委書記王國生在致辭時不忘大力推銷河南投資環境，他表示，兩岸企業家和各方嘉賓齊聚鄭州，圍繞「智慧製造、引領未來」主題，以共商智慧裝備產業發展大計，必將為高品質發展增動力、為深化合作添活力，開啟兩地交流、交往、合作的新局面。

王國生提到，希望我們進一步融合雙方需求，持續探索合作新模式，推動產業鏈創新鏈「雙向融合」，促進智慧製造、智慧產業落地生根、開花結果，促進兩地合作共贏。

▲兩岸企業家峰會台灣方面副理事長邱正雄。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸企業家峰會台灣方面副理事長邱正雄。

論壇主辦方之一的兩岸企業家峰會台灣方面副理事長邱正雄提到，河南位於大陸中部，區位優勢明顯，產業基礎扎實，是重要的交通樞紐，也是「一帶一路」建設的重要支點，近年已成為臺灣裝備企業在大陸的投資熱土。

▲兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平。

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平則認為，河南裝備製造產業規模位居全國第一方陣，正在實現由裝備製造大省向裝備製造強省的華麗轉變。今後，峰會將進一步發揮企業交流民間平臺優勢，為兩岸產業合作牽線搭橋，為促進兩岸發展出謀獻策，推動兩岸企業互利雙贏、共同發展。

▲2019兩岸智慧裝備製造論壇。（圖／主辦單位提供）

2019兩岸智慧裝備製造論壇5日於河南鄭州開幕，包括兩岸企業家峰會岸大陸方面理事長郭金龍、副理事長張平，台灣方面副理事長邱正雄，河南省委書記王國生、省長陳潤兒，工信部副部長辛國斌，國台辦副主任裴金佳，國務院國資委秘書長彭華崗等出席開幕式。

中國商飛上海飛機製造公司、富士康工業互聯公司、中國機械科學研究總院集團、西門子中國數控機床系統、臺灣友嘉集團、上銀科技（中國）、台達電等業內人士900餘人參與本屆論壇。
 

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