台南新增1例本土登革熱病例累計23例　請民眾孳清防蚊！

▲台南市於9月4日晚上新增1例二採確診本土登革熱病例，截研判為家庭群聚感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於9月4日晚上新增1例二採確診本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數23例，境外移入登革熱病例數30例，第23例本土病例為30多歲男性，居住地於北區雙安里，為第21例本土病例的哥哥，家庭群聚感染。

該案例於8月25日出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛及倦怠症狀，當日至診所就醫症狀未改善，於8月27日再至診所就醫，登革熱快篩為陽性，檢驗中心報告為NS1-、IgM-、IgG+、PCR-，於9月4日二採確診IgM+、IgG+且抗體4倍上升。

另第30例境外移入病例，為本土第23例之母親，於7月31日至8月6日前往泰國自助旅行，返國後感到倦怠，但無發燒症狀，於8月13日至診所就醫，於服藥後症狀改善，大部分的時間在家休息。雖無典型登革熱症狀亦配合採檢，後經確診為境外移入登革熱病例。

本土第23例個案主要活動地於住家及安南區長安里，研判感染源為居住地環境。登革熱防治中心已於8月28日至9月4日針對個案居住地及活動地進行強力孳生源清除及戶外化學防治。另中西區水仙宮市場及周邊除加強孳生源清除外，於5日進行水仙宮市場內外化學防治；衛生所於北區雙安里裕民社區活動中心及水仙宮市場設置篩檢站，請有疑似症狀民眾前往採檢。根據登革熱防治手冊，感染登革熱病毒的人僅有少部分（30%左右）有典型發燒等症狀。

衛生局指出，近日仍有降雨情況，請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。