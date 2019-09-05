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「擂戰鼓、迎柱姊、拚勝選、為台灣」　藍軍要讓台南重返榮光

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▲台南市議會國民黨團9月5日上午列隊歡迎國民黨前主席洪秀柱，披上台南市立委第六選區戰袍。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團9月5日上午列隊歡迎國民黨前主席洪秀柱，披上台南市立委第六選區戰袍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「柱柱姊就戰鬥位置了」，台南市議會國民黨團9月5日上午列隊歡迎國民黨前主席洪秀柱，披上台南市立委第六選區戰袍，柱柱姊謙虛地說，會追隨另5位了解基層立委參選人，在這綠到撈起來魚都是綠的艱困選區，永不放棄一起奮戰。

洪秀柱強調全力以赴，喚起支持者的信心和台南人的光榮使命感，讓台南6席立委參選人贏得最後勝利，進入立法院發揮監督制衡力量，讓六都幸福城市民調中吊車尾的台南重回光榮。

台南市議會國民黨團在中常會提名洪秀柱參選台南立委後，5日特別召開「擂戰鼓、迎柱姊，拼勝選、為台灣」記者會，黨團書記長蔡育輝率領蔡淑惠、林燕祝、王家貞、李鎮國、尤榮智、盧崑福、李文俊、李中岑、林美燕、許至椿、方一峰、曾培雅和北區里長聯誼會會長童小芸、台南市漁會總幹事前議長李和順之子李武龍及前立委高思博，一起在議會大廳迎接柱柱姊。

立委第一選區參選人，也是黨團書記長蔡育輝高興說，台南市6位立委參選人全就戰鬥位置了，為了迎接柱柱姊到來特別穿西裝打上紅領帶，看到今天熱鬧場面，就知柱柱姊魅力超凡，相信在柱柱姊帶領下，國民黨6席立委候選人將打出全壘打。

洪秀柱感性地表示，她是台南市最後1位立委提名人，過程波折，但相信明年111結果會是美好的，她任黨主席時曾兩度南下台南市議會國民黨團，跟戰鬥力十足的黨團議員交流，敬佩每位黨團議員都是拼命三郎。

很多人都問她為什麼選擇台南這艱困選區參選？洪秀柱說，不知大家是否還記得，當年選總統換柱時，她曾在國父紀念館說過「黨可以不要我、我不會放棄黨」，這是她終身了信念和理念，今天黨有需要，更當全力以赴，台南第六選區雖然是個好像從水裡撈起來的魚都是綠的選區，但決不放棄為地方服務的信心和信念。

洪秀柱感謝台南地方鄉親的相挺，但她也知道民進黨無所不用其極的洗腦和手段，讓很多支持者失去信心，有人不投票，有人則是不敢講話，但台南在民進黨長期執政下，早已不是幸福城市，根據全國幸福城市民調，台南居然在2018年六都民調中墊底，這次她投入艱困選區，將追隨其他5位深入基層的參選人，其中1位是里長、1位漁會理事長、3位現任市議員，一起承擔一起努力，喚醒支持者的信心和光榮感，共同殺出一條血路，贏得最後勝利！

第四選區立委參選人林燕祝議員則稱讚柱柱姊為台南帶來暖流，很高興跟柱柱姊一起並肩作戰，柱柱姊雖然最晚提名，但一定為台南選情帶來六六大順。第五選區立委參選人蔡淑惠則豪氣的說，很高興中央和地方黨部聽到地方民意，且順應民意提名柱柱姊，台南雖然是艱困選區，但由在地的5人帶領柱柱姊，一定能打出勝戰。

第三選區立委參選人童小芸，參選唯一目標就是讓國民黨重返執政，讓人民過好日子。第二選區立委參選人李武龍也大力稱讚柱柱姊的無私精神，因為以柱柱姊資歷留在台北選很簡單，卻選擇艱困的台南選區，相信他們這5位立委候選人追隨柱柱姊奮戰，光這無私精神就大勝，未來進入立法院也將秉持此精神為民喉舌，翻轉台南。

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