評論虧機福來爹「不會用力選舉」　郭正亮挨告：我耶魯政治學博士

▲「虧雞福來爹」林義豐控告郭正亮說他「不會用力選舉」。（圖為資料照／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

2018年九合一選舉時，台南名人「虧雞福來爹」林義豐投入市長選戰，民進黨立委郭正亮在在政論節目上評論，認為林益豐不會那麼「用力選」，林義豐認為郭正亮發言意圖影響選情，控告郭違反《選罷法》，郭拿著10多份民調表示證明自己有依據，台北地檢署調查，林自己也說過，歡迎另名候選人黃偉哲當市長，6日以罪嫌不足不起訴郭。

郭正亮是在2018年10月30日晚上，在《少康戰情室》節目中，以來賓身分說出「林義豐跟黃偉哲的關係也比較好」、「他（林義豐）會不會那麼用力選啦，我不認為」等言論，林因此控告郭涉嫌意圖使人不當選罪。

▲郭正亮強調評論選情都是有依據的。（圖為資料照／記者李鍾泉攝）

郭出庭是否認犯罪，強調自己是耶魯政治學博士，評論都是要有依據的，包括之前媒體報導林、黃互動情形，林曾公開說過黃偉哲「確實不錯，他來領導我們台南，我很歡迎」，此外有10多份民調結果顯示，黃的支持率都約在30幾趴，林則是在10幾趴，

檢察官調查，當天節目上討論主題是黃偉哲助理涉「大創案」，主持人順帶提問林義豐參選情形，郭才回答了2句，之後就沒再提及林義豐，且除了民調結果外，當時的未來事件交易所更直接寫黃偉哲當選機率「機會極高」，林則「機會渺茫」，因此認定郭的選情評論非故意虛捏，處分不起訴。

【其他新聞】

《第九分局》拍邱澤童年違《勞基法》 瓊瑤媳帶劇組赴北檢喊冤

「想再來台灣」…陸情侶自由行回家挨告詐騙 急奔台賠錢證清白

跆拳道狼教練劈腿2國中女 「刺激」當暗號約壞壞…還逼拍母浴照