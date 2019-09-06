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《第九分局》拍邱澤童年違《勞基法》　瓊瑤媳帶劇組赴北檢喊冤

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▲▼邱澤《第九分局》。（圖／翻攝自臉書／邱澤）

▲邱澤主演的《第九分局》因雇用童星涉違法遭法辦。（圖為資料照／翻攝自臉書／邱澤）

記者劉昌松／台北報導

正在ON檔的國片《第九分局》，找來童星飾演男主角邱澤在劇中的童年情節，但是申請的拍攝地點跟時間，都和實際拍攝情形不同，片商華文創公司和負責人何琇瓊，都被依違反《勞基法》童工雇用規定送辦，台北地檢署調查認為工作人員都有幫童星投保，只是忙中出錯，並非出於惡意、貪小便宜，6日處分不起訴。


華文創股份有限公司成立於2012年，2015年開始投入電影開發、投資與製作，出品包括獲得國內外數不清獎項《大佛普拉斯》等國片，現任董事長何琇瓊是瓊瑤媳婦，曾製作瓊瑤原著改編《煙雨濛濛》，及《新還珠格格》等多部熱門戲劇。

▲▼《第九分局》首映會,邱澤。（圖／記者季相儒攝）

▲邱澤在戲中飾演有靈異體質的警察。（圖為資料照／記者季相儒攝）

《第九分局》內容圍繞在天生擁有靈異體質的警察陳家豪(邱澤飾)，為了交代主角出身背景，劇組找來阮姓童星飾演主角童年，因為當初規劃是在2018年暑假到新北市淡水區拍攝，劇組擔心颱風季、淡水多雨，因此事先向阮童母親預告，可能是在8月18日或19日其中選1天拍攝。

果然18日天氣陰雨不佳，最後劇組是在19日到淡水中正路上的1間日式房舍完成童星戲分，沒想到事後卻收到新北市勞工局通知，指劇組幫童星投保的工作時間是18日，且申報的工作地點是淡水興福寮，劇組聘請童工的申報與實際狀況不符，有違法之虞。

▲華文創公司董事長、瓊瑤媳婦何琇瓊。（圖為資料照／記者吳奕靖翻攝）

▲華文創公司董事長何琇瓊。（圖為資料照／記者吳奕靖翻攝）

何琇瓊接到北檢傳票後，為了展現誠意，除準備相關卷證，還特地把製片、助理、童星母親等一大票劇組都帶到北檢，讓檢察官及時查證詢問。何女喊冤指出，拍攝時她在大陸，相關細節都是工作人員處理，製片則表示因為工作時程規劃，本來就有2個腹案選項，因申報童工和投保的負責人員不同，所以產生落差，童星母親也證實工作人員說法。

檢察官考量，劇組確實有幫童星投保，且投保1天的期間，和實際上拍攝1天相符，只是因為劇組內部聯繫問題而保錯日期，並非貪小便宜或出於惡意不投保的壞雇主，至於拍攝地點變更部分，劇組從原本申報的戶外移到室內，環境顯然對童星工作更有保障，也不是《勞基法》要處罰的妨礙兒童身心健康情形，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。

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