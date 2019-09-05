疊疊樂影像曝！自小客撞前車太緊張　猛倒車「騎上」後面小黃

記者邱中岳／台北報導

北市1名自小客車駕駛行經承德路與庫倫街口時先撞上前方小黃，但倒車時太緊張又撞上後方小黃，甚至將整台車「騎上」小黃，當場形成疊疊樂的畫面，警方對3人進行酒測均為0，事後肇事車主也與遭撞的2名車主達成和解。

▲自小客車駕駛先撞上前方車輛，倒車時太緊張直接騎上後方小黃。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，年約70歲的陳姓車主，5日上午11時許開車行經北市承德路、庫倫街口時，先撞上前方58歲陳姓運將的小黃，因太緊張整台車加速倒退、又撞上後方由60歲邱姓運將駕駛的小黃。

▲7旬自小客車駕駛先撞上前車，但因太緊張倒車猛踩油門，整台車騎上後方小黃。（圖／記者邱中岳翻攝）

由於整輛車「騎」在小黃上，讓路過民眾紛紛拿起手機拍照，事後還有網友留言，「原來是三寶蓋飯啊！我還以為是什麼呢！」、「成功。果然力害」、「會是前車看到紅燈煞車 後車沒安全距離 直接下去就變這樣了」。

▲7旬自小客車駕駛先撞上前車，再倒車騎上後方小黃。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後到場對3人進行酒測，酒測結果均為0，而3人也並未受傷，最後陳姓車主也與前車的吳姓小黃運將以及後方的邱姓小黃運2人達成和解。

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