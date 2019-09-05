外送炒飯打開「活蛆亂竄」！店家第一時間推：外送員的錯　衛生局要查了

▲外送訂泰式炒飯，他打開竟有活蛆狂爬。（圖／翻攝自嘉義大小事）

網搜小組／趙蔡州報導

外送餐點卻出現可怕的衛生問題。嘉義有一位民眾3日透過外送平台點了一份炒飯，但不料餐點送到後他打開一看，發現裡頭竟然有活蛆在爬，嚇得他立刻聯絡店家反應，結果店家卻稱是外送員問題。事件在臉書曝光後，業者隨後也出面道歉，承諾會做全面消毒清潔，衛生局也已經連絡業者，要查明活蛆的來源。

原PO在臉書社團「嘉義大小事」發文，自己一名友人透過外送平台訂購一份泰式炒飯，不料打開後卻發現裡頭有活蛆在蠕動，友人嚇得立刻打給店家詢問原因，店家卻推卸責任說是外送員的問題。原PO聽見友人描述的誇張情況後，才決定把事件PO上臉書，並且曝光「活蛆炒飯」的照片。

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原PO表示，「不明白餐點裡面有蟲為什麼會是外送平台的問題，難道外送員無聊到把餐點打開然後放蟲進去嗎」、「何必這樣打自己招牌，今天是餐點有問題，最重要的是店家的處理態度很不優，這怎麼敢讓人再光顧呢？」，最後還是外送平台出面退費，也替無辜的外送員感到無奈。

▲原PO在臉書曝光事件後，店家也出面道歉且承諾全面消毒清潔。（圖／翻攝自嘉義大小事）

照片曝光後立刻引發網友熱烈討論，有人說：「明明就是店家問題，不敢承擔責任嗎」、「店家說謊都不打草稿的」、「怎麼會是外送員的問題」。業者隨後也在留言處道歉，「很抱歉這件事情造成了您的困擾，也給了我們很大的教訓，我們會立即做全面性的大消毒清潔工作。」

衛生局知情後也主動介入調查，趕到餐廳要稽查衛生問題，但調查員抵達餐廳時，餐廳還沒有開門營業。嘉義市衛生局技正曾錫明表示「我們選擇這個時間來了解，它（有蛆）可能發生的原因，狀況到底是怎麼樣，我們才有辦法做後面的處置的部份」，目前已經連絡餐廳業者，將查清楚活蛆的來源。

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