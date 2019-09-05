不只提供外送！戶戶送打造「虛擬品牌」　租金省了、美食選擇更多

▲戶戶送近日推出全新商業模式「虛擬品牌」。（圖／戶戶送Deliveroo提供）



記者蕭筠／台北報導

近年來掀起外送平台服務熱潮，競爭愈來愈激烈，於2018年10月進軍台灣的戶戶送「Deliveroo」，近日攜手合作餐廳夥伴，推出全新商業模式「虛擬品牌（Virtual Brand）」，新型態主要透過大數據分析，讓合作餐廳的經營模式自實體轉為虛擬，並省下龐大店面租金以及人事成本，甚至可以開發新菜單拓展客源，提供更多樣的美食選擇，創造雙贏。

戶戶送「Deliveroo」跳脫傳統外送平台僅提供外送服務之框架，以「虛擬品牌」模式再次出擊，此型態不僅利用大數據消費者分析，進而判斷該地區缺少的料理樣式，並提供合作夥伴不同建議協助新市場開拓；而合作餐廳也以此方法初試市場對於新菜餐的水溫，免去承擔新店風險且增加額外收入，提升外送平台使用率。

請繼續往下閱讀...

▲戶戶送2018年10月進軍台灣。（圖／戶戶送Deliveroo提供）



戶戶送「Deliveroo」香港區總經理羅家聰表示，「虛擬品牌」於2018年在香港首創，過去3至6個月中，已經由大數據分析建立300多家全新虛擬品牌，目前台灣總計則已創造66家虛擬品牌，業績更達6位數；羅家聰指出，此經營模式不會受限於實體店鋪及座位，同一個廚房內還能發展全新品牌、省去餐廳開店成本和壓力，以及嘗試新菜單，擴張更多客源。

以平台上鐵板燒店「人从众鐵板燒」舉例說明，該店為知名平價連鎖牛排店「人从众厚切牛排」的虛擬品牌，戶戶送根據消費者訂單記錄發現該地區對鐵板燒之需求，進而建議店家利用原有廚房以及食材製作鐵板燒，最後開啟人从众厚切牛排於外送平台上的新生意。戶戶送表示除提供消費者更優質的外送服務之外，更重視合作餐廳夥伴需求，旨在為雙方帶來雙贏局面。