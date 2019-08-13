起司瀑布流瀉一口咬下就爆漿！肯德基新口味起司摩天輪咔啦雞腿堡超考驗下巴

▲小鬼跟熊熊到肯德基擔任一日店員，親手做漢堡還擔當外送員送餐給幸運粉絲，讓廣大網友們超羨慕。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

速食業競爭激烈，擁有超多死忠粉絲的肯德基，於7月底推出今夏最狂新品「起司摩天輪咔啦雞腿堡」，挑戰你的下巴！主持人小鬼跟熊熊對肯德基各有所好，熊熊最愛咔啦雞腿堡跟蛋撻，小鬼也表示自己愛吃甜食、超喜歡肯德基的蛋撻，這次來到肯德基親自學做漢堡才發現看似簡單的一顆漢堡，從備料、組裝到包裝，學問多多。小鬼跟熊熊今天的任務就是要挑戰做出完美的「起司摩天輪咔啦雞腿堡」，並且擔綱外送員，將親手做的漢堡送到幸運粉絲手上，讓粉絲大口享用並分享試吃心得，幸運的粉絲可以獨享世界上唯一的限量版手作漢堡，讓廣大網友們各種羨慕嫉妒恨。

身為肯德基一日店員，小鬼跟熊熊可是一點也不馬虎，不僅穿著超認真，把頭髮藏好、戴上帽子、手套，還穿上超可愛的圍裙才開始動作。兩人先試吃自己稍早練習時做好的漢堡，小鬼拆開手上的漢堡就發生起司大爆發的「意外」，冒出超濃郁的起司香氣，原來這個漢堡是起司控熊熊的傑作，超愛吃起司的熊熊，一聽到這起司醬是由4種起司混搭就忍不住下了重手，彷如4重奏的起司醬搭配生菜、洋蔥圈、爆漿奶油乳酪球以及超經典咔啦雞腿，口感層次豐富，讓小鬼吃到停不下來。

網友紛紛留言喊餓，兩人馬上放下手上的漢堡，準備來親手製作幸運粉絲的下午茶餐點，先在漢堡麵包放上一大球超濃郁的起司醬跟奶油乳酪球，接著擺上生菜，超酥脆洋蔥圈一大一小放好，挑選一塊完美的咔啦雞腿排，不用客氣直接疊上去，再蓋上另一片漢堡麵包就大功告成，高度爆表的漢堡，讓網友表示：「也太大了吧」、「這麼高是要怎麼吃」、「這厚度考驗下巴」，吃貨也紛紛現形：「起司的很可以」、「洋蔥圈超加分的」，但是整個漢堡的製作過程，難度最高的其實在包裝這個步驟，要把超大顆的漢堡包得整齊、漂亮並不是件容易的事，熊熊雖然漸入佳境，但卻在包裝這一關滑鐵盧，網友們依舊相當捧場，留言給熊熊示愛：「熊熊做什麼我都吃！」

小鬼跟熊熊帶著自己親手做的、大到蓋不起來的「起司摩天輪咔啦雞腿堡」，一起出發外送給幸運粉絲，兩人在車上即感受到戶外炙熱的陽光，熊熊也貼心提醒等待的粉絲不要曬到太陽，也讓粉絲們大喊：「想吃熊熊外送的漢堡」、「好幸運，羨慕想吃」，剛拔完智齒的粉絲馬上忘記上一秒還在牙痛，吃到欲罷不能，粉絲也準備了小禮物送給熊熊及小鬼，讓他們相當感動，兩人表示只要看到對方拿到餐點露出幸福的笑容，就覺得很滿足，看來頗有擔任外送員的天賦（誤）。

第二位幸運粉絲表示小鬼是他的偶像，才18歲的他面對偶像親自外送的專屬待遇，緊張到說不出話狂冒汗，熊熊伸手幫擦汗、搧風，小鬼一手餵飲料一手餵薯條，彷彿皇帝般的待遇，讓大票網友超嫉妒，青春期的他一次可以吃2個以上的漢堡，覺得「起司摩天輪咔啦雞腿堡」肉很紮實、生菜新鮮、乳酪球爆漿口感超滿足，搭配從頂端流瀉而下的起司瀑布以及酥脆洋蔥圈，讓這位小粉絲直呼美味。身為起司控，絕對不能錯過今夏最香濃的起司盛宴，你的下巴夠強嗎？現在就揪朋友一起到肯德基挑戰。