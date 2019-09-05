影／Yahoo驚傳全球大當機！旗下服務全掛

記者王曉敏／綜合報導

雅虎（Yahoo）稍早突發重大當機事件，旗下所有服務皆無法正常運行，包括雅虎入口網站、電子郵件信箱及新聞、地圖等。

▲從downdetector.com顯示的網站服務狀態可得知，Yahoo當機狀況遍布全球。（圖／截自downdetector）

根據downdetector.com顯示的網站服務狀態，自美國東部時間凌晨2點10分起，雅虎全網便開始出現狀況，受影響範圍遍布全球。Yahoo官方回應表示：「針對今天下午起Yahoo相關服務無法使用的問題，目前了解到影響範圍遍及全球，相關部門正在搶修中，如有更進一步的消息會隨時讓大家知道。」

▼Yahoo入口網站無法正常顯示。（圖／擷取自網路）

雅虎客服官方推特稍早發文表示，已知旗下某修服務無法運行，目前正在解決，請用戶耐心等待。不過針對這則推文，網友留言痛批「『我們的某些服務』？你們整個網路都壞了。你正在失去客戶，包括我在內。真是令人難以置信」、「問題已發生多時，你們（客服）仍在21分鐘前發布不必要的新聞，重點在哪裡？」、「我忘了我的Gmail密碼了，但Yahoo當機我無法更改密碼XD」。

雅虎網際網路業務於2016年被美國電信公司Verizon買下。記者實測發現，不僅雅虎旗下服務出現當機狀況，威訊媒體（Verizon Media）旗下部分網站，如AOL、Engadget、HuffPost皆無法正常開啟。不過雅虎日本（Yahoo! JAPAN）仍能正常連線，據了解，全球大多數雅虎網站股東皆為威訊媒體，但雅虎日本的最大股東則為軟銀集團，猜測此次當機事件應是美國總部系統問題。

▼Yahoo官方網頁驚傳無預警當機。（圖／擷取自網路）