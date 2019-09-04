快訊／玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生

▲中颱玲玲漫步過東部海域，強度還有增強趨勢。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

大雨來襲！中央氣象局4日晚間9時25分持續針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，受13號中度颱風「玲玲」（LINGLING）外圍環流影響，預估入夜至5日（周四）仍有局部大雨發生機率，整體來說，西半部、宜蘭嚴防局部大雨或豪雨。預估玲玲5日將緩慢北上、通過東方海域，發布海上警報機率低，但颱風還有增強趨勢，6日（周五）才會慢慢離開台灣，未來3天都受其環流影響，之後6至9日（下周一）則受低壓帶影響，天氣都不穩定。

颱風外圍環流影響，氣象局指出，4日西台灣宜蘭有豪大雨，尤其高雄已有豪雨發生，晚間持續發布大雨特報，入夜後至5日大台北及東北部地區仍有局部大雨發生，清晨南部沿海也易有局部較大雨勢。

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▲玲玲颱風眼清晰可見！7級暴風半徑達150公里。（圖／中央氣象局、翻攝NAVY）



氣象局觀測，玲玲颱風4日下午2時中心位置在花蓮東南東方380公里海面上，以時速11公里速度，緩慢向北北東移動，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級暴風半徑180公里，預估5日將逐漸從東部海域通過，由於北上路徑較偏東，發布海警機率偏低，但未來颱風還有增強趨勢，路徑也有不確定性。

氣象局預報，5日持續受玲玲外圍環流影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其北部、宜蘭受環流雨帶影響，降雨更明顯，中南部沿海上午之前也有強降雨，其他地區午後雨勢較明顯，整體來說，西半部和宜蘭都要留意有局部大雨或豪雨的發生；由於降雨普偏，各地高溫約在30到32度左右。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，位於威克島西邊的熱帶低壓，美國曾於2日晚間認定為輕度颱風，但各國都是用衛星雲圖做強度估計，各有落差，預估很快就被日本命名為今年第15號颱風「法西」（FAXAI，寮國命名：女子名），預估4天後將走到日本本州迴轉，對台灣沒有影響。

至於台灣目前正受玲玲環流影響，各地都有明顯降雨，北上後慢慢脫離台灣，影響越來越小，但6日（周五）天氣還是不穩定，到了周末，原14號颱風劍魚殘餘的環流被拉回來靠近台海附近，有可能帶來劇烈天氣，但路徑仍待觀察。根據雷達回波圖顯示，颱風雨帶不斷送進台灣，受地形抬升作用，4日晚間雨勢仍明顯，5日白天稍緩，午後日照導致對流強度增強，又會有雨。

▼玲玲漫步路過，「大雨」夜襲大台北4縣市灌1天。（圖／中央氣象局）



▼玲玲北上，威克島附近的「法西」颱風即將誕生。

