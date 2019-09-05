玲玲大雨炸北北基宜！劍魚水氣接力來襲到下週　法西最快今生成

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到玲玲颱風外圍環流影響，氣象局針對北北基宜4縣市發佈大雨特報。中央氣象局預報員張承傳指出，明(6)日起低壓帶影響，到下週一(9日)都是有雨的天氣型態。氣象專家吳德榮則提醒有劇烈天氣、較大降雨發生機率。

張承傳表示，今(5)日持續受玲玲颱風外圍環流影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其北部和宜蘭地區受外圍環流雨帶影響，降雨會更為明顯，而中南部沿海還是要注意上午之前的強降雨，其他地區中午過後雨勢也會比較明顯，整體來說西半部地區和宜蘭都要留意有局部大雨或豪雨的發生；由於降雨明顯，各地高溫約30-32度。

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另外，目前位於威克島西南西方的熱帶性低氣壓，最快在今天增強發展為第15號颱風「法西」，不過預估將朝日本前進，對台灣無直接影響。

▲玲玲颱風潛勢路徑圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，此「熱帶性低氣壓」將向西北西撲向日本本州，對台無影響。反而該注意的是「劍魚」減弱後殘餘環流及水氣，其近似滯留後，受西南風導引，轉向東北移動，將影響台灣的天氣。

吳德榮表示，明(6)日天氣不穩定，仍有局部陣雨，午後對流發展，有「劇烈天氣」發生的機率。週六至下週一(7至9日)「劍魚」的殘餘環流及水氣接近台灣海峽，將給各地帶來有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」及較大降雨發生的機率；但降雨的強度及時、空分布，與其路徑有關，仍是未來需要持續觀察的重點。下週二、三(10、11日)天氣好轉，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。

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