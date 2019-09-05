玲玲緊貼大減速！氣象局預警：2地區防「豪大雨」　全台恐連雨5天

▲ 中颱玲玲大減速！緩慢從東方海域北上。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，第13號中度颱風玲玲（LINGLING）過去移動速度慢，將逐漸加速通過東方外海，5日（周四）仍受外圍環流影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其北部、宜蘭降雨明顯，整個西半部和宜蘭都要嚴防局部大雨或豪雨。6日（周五）玲玲北上後，還有低壓帶持續影響，全台仍有局部大雨發生機率，恐連雨5天。

根據氣象局觀測，中颱玲玲4日晚上8時中心位在台北東南東方460公里海面上，過去移動速度偏慢，未來將逐漸加速通過東方外海，之後朝南韓方向前進；至於位於威克島西南西方的熱帶性低氣壓，未來有發展為第15號輕度颱風「法西」（FAXAI，寮國命名：女子名）的趨勢，朝日本移動。

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▲玲玲暴風圈半徑達180公里，環流甩豪大雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局預報，5日持續受颱風外圍環流影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其北部和宜蘭地區環流雨帶影響，降雨更明顯，中南部沿海則嚴防上午前的強降雨，其他地區午後雨勢較明顯，西半部地區、宜蘭都要留意有局部大雨或豪雨發生。

玲玲5日仍速度緩慢，之後漸漸加速，預估6日以後北上離開台灣，一直到9日4天期間則受低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，中南部及東南部有短暫陣雨或雷雨，6、7日有局部大雨發生機率，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨，易有局部較大雨勢發生的機率；6日清晨至上午，北東也有局部短暫陣雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，玲玲已增強為中度颱風，還好路徑偏東，與台灣保持距離，4日慢慢往北移動，5日將通過日本石垣島至宮古島間，6日加速往北，通過東海、黃海，預估7、8日間將侵襲大陸東北到北韓間。6、7日玲玲遠離後，南方水氣持續影響，北部降雨緩和，但中、南、東部依然容易下雨。

氣象局觀測，玲玲4日晚間8時中心位在台北東南東方460公里海面上，減速以時速9公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里，颱風眼清晰可見，結構相當紮實。

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▼ 玲玲颱風眼清晰，緊貼台灣從東部海域北上。（圖／翻攝RAMMB）

