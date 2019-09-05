　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玲玲緊貼大減速！氣象局預警：2地區防「豪大雨」　全台恐連雨5天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 玲玲緊貼大減速！氣象局預警：2地區防「豪大雨」　全台恐連雨5天。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲ 中颱玲玲大減速！緩慢從東方海域北上。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，第13號中度颱風玲玲（LINGLING）過去移動速度慢，將逐漸加速通過東方外海，5日（周四）仍受外圍環流影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其北部、宜蘭降雨明顯，整個西半部和宜蘭都要嚴防局部大雨或豪雨。6日（周五）玲玲北上後，還有低壓帶持續影響，全台仍有局部大雨發生機率，恐連雨5天。

根據氣象局觀測，中颱玲玲4日晚上8時中心位在台北東南東方460公里海面上，過去移動速度偏慢，未來將逐漸加速通過東方外海，之後朝南韓方向前進；至於位於威克島西南西方的熱帶性低氣壓，未來有發展為第15號輕度颱風「法西」（FAXAI，寮國命名：女子名）的趨勢，朝日本移動。

請繼續往下閱讀...

▲▼玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 玲玲緊貼大減速！氣象局預警：2地區防「豪大雨」　全台恐連雨5天。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲玲玲暴風圈半徑達180公里，環流甩豪大雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局預報，5日持續受颱風外圍環流影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其北部和宜蘭地區環流雨帶影響，降雨更明顯，中南部沿海則嚴防上午前的強降雨，其他地區午後雨勢較明顯，西半部地區、宜蘭都要留意有局部大雨或豪雨發生。

玲玲5日仍速度緩慢，之後漸漸加速，預估6日以後北上離開台灣，一直到9日4天期間則受低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，中南部及東南部有短暫陣雨或雷雨，6、7日有局部大雨發生機率，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨，易有局部較大雨勢發生的機率；6日清晨至上午，北東也有局部短暫陣雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，玲玲已增強為中度颱風，還好路徑偏東，與台灣保持距離，4日慢慢往北移動，5日將通過日本石垣島至宮古島間，6日加速往北，通過東海、黃海，預估7、8日間將侵襲大陸東北到北韓間。6、7日玲玲遠離後，南方水氣持續影響，北部降雨緩和，但中、南、東部依然容易下雨。

氣象局觀測，玲玲4日晚間8時中心位在台北東南東方460公里海面上，減速以時速9公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里，颱風眼清晰可見，結構相當紮實。

►戀愛老司機：重點是眼神

▼ 玲玲颱風眼清晰，緊貼台灣從東部海域北上。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼ 玲玲緊貼大減速！氣象局預警：2地區防「豪大雨」　全台恐連雨5天。（圖／翻攝RAMMB）

ET快訊
中秋偏財運爆棚！「這4大生肖」最受財神眷顧
國旅補助第二波推「夜市200元抵用券」　9/16上路
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生

最多比特幣、長期被污名化！2019亞洲藝術雙年展揭開神秘領域「贊米亞」

命理師預言外強中乾走下坡　館長感性回應「大家愛我就夠了」

玲玲緊貼大減速！氣象局預警：2地區防「豪大雨」　全台恐連雨5天

恐龍迷必追！小巨蛋變侏羅紀世界？1:1真實比例暴龍實境秀

快訊／玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生

哈利波特現身新北市立圖書館　陪讀學童變身「知識魔法師」

快訊／國旅補助第二波推「夜市200元抵用券」　擬9/16上路

好市多牛肉放久了一樣好吃！　專家點出「關鍵原因」：能多放3個月

開學季最ROCK演唱會！超接地氣「搖滾台中」組曲High爆登場

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

車流時速破百...兩人牽手穿國道 網嚇壞：差點抄到歸天的捷徑R！

最多比特幣、長期被污名化！2019亞洲藝術雙年展揭開神秘領域「贊米亞」

命理師預言外強中乾走下坡　館長感性回應「大家愛我就夠了」

玲玲緊貼大減速！氣象局預警：2地區防「豪大雨」　全台恐連雨5天

恐龍迷必追！小巨蛋變侏羅紀世界？1:1真實比例暴龍實境秀

快訊／玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生

哈利波特現身新北市立圖書館　陪讀學童變身「知識魔法師」

快訊／國旅補助第二波推「夜市200元抵用券」　擬9/16上路

好市多牛肉放久了一樣好吃！　專家點出「關鍵原因」：能多放3個月

開學季最ROCK演唱會！超接地氣「搖滾台中」組曲High爆登場

全台最荒涼學區？華梵大學「從衛星看整片綠」　學生哀號：學餐還倒掉…

最多比特幣、長期被污名化！2019亞洲藝術雙年展揭開神秘領域「贊米亞」

台北公開賽／星國新星駱建佑回憶贏林丹像奇蹟　今再退伍家朗

川普震怒！曾考慮將對中國關稅「提高1倍」　CEO們急電白宮勸他不要

命理師預言外強中乾走下坡　館長感性回應「大家愛我就夠了」

搭公車恐怖1小時！醉漢裝睡「偷偷來」　19歲女學生慘遭凌辱

獨／金曲獎最佳台語專輯團體《茄子蛋》前鼓手小賴藏大麻　當街遭警逮捕

范瑋琪摔傷送醫縫15針！　下巴破大洞「皮開肉滲血」網嚇哭：雞皮疙瘩起來了

玲玲緊貼大減速！氣象局預警：2地區防「豪大雨」　全台恐連雨5天

路邊見foodpanda！她看外送員騎「BMW重機」狠酸：一趟才29元…網友吵翻了

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚…林煒出軌50歲女CEO！　19歲正妹女兒首回應

印度42年蓋95億「鍍金運河」　啟用14小時就潰堤…官員：老鼠害的

生活熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最..

即／玲玲大雨4縣市灌1天　法西..

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨..

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台..

快訊／國旅補助第2波推夜市20..

全台最荒涼學區？華梵大學從衛星..

他台北松山叫客製便當　開蓋樂歪

好市多牛肉放不壞！　專家點出「..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

真理褲照瘋傳！超正女師辣曬雪白..

玲玲轉中颱！雨炸到周末...熱..

3Q總公司：打UberEats..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

更多熱門

相關新聞

即／玲玲大雨4縣市灌1天　法西將生

大雨來襲！中央氣象局4日晚間9時25分持續針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，受13號中度颱風「玲玲」（LINGLING）外圍環流影響，預估入夜至5日（周四）仍有局部大雨發生機率，整體來說，西半部、宜蘭嚴防局部大雨或豪雨。預估玲玲5日將緩慢北上、通過東方海域，發布海上警報機率低，但颱風還有增強趨勢，6日（周五）才會慢慢離開台灣，未來3天都受其環流影響，之後6至9日（下周一）則受低壓帶影響，天氣都不穩定。

雨區擴大！北北基18縣市豪大雨特報

高雄馬路變汪洋　韓國瑜：退水速度非常快

雨彈狂炸高雄！前鎮「馬路變汪洋」車潮塞爆

「玲玲」瘋狗浪傷人　釣客從3米高被打落受傷

關鍵字：

氣象氣象雲玲玲颱風大雨特報法西颱風颱風中央氣象局豪雨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉噴血

超正女師跳樓慘死！留語音揭死亡真相

台北富商印「性愛行事曆」　認私會貴婦做愛1110次

雙胞胎嫩嬰臉「變成火蟻覓食地」啃食半個身體

即／玲玲大雨4縣市灌1天　法西將生

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

她約帥哥一夜情！一覺醒來身邊變胖男

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

街友太久沒洗澡送醫　護理師：脫褲XX飛出來！

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面