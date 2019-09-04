2019異起百業為反毒而跑　歡迎大家共襄盛舉

▲2019異起百業為反毒而跑系列活動，歡迎民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市異業交流協會決定9月8日在佳里區中山公園旁，辦理「2019異起百業、為反毒而跑」系列活動，4日特別舉辦行前記者會，理事長莊明儀強調，當天活動報名人數超過1000人將結合反毒路跑、反毒過五關遊戲，舉會人士擊破毒品氣球等精彩項目，宣導反毒理念搶救青少年免遭受毒品危害，把毒品趕出佳里區。

台南市議員蔡蘇秋金、立委郭國文執行長陳雅慧、佳里分局副分局長李銘吉及偵查隊長尤開欽、佳里民防中隊長陳駿逸、佳里義警中隊長蔡寶財、創會長蔡炎文及前理事長戴詠明都到場參與推動反毒路跑活動。

理事長莊明儀表示，該協會是由台南市各不同行業店家擇一擇優加入，所以名為異業交流協會。各不同屬性店家除了固守本業外平日也熱心公益，活動當天也將舉行一元競標、義賣及義剪活動，所得將全數捐助弱勢兒童。在中秋佳節前夕，期望以輕鬆有趣的方式，寓教於樂宣達嚴肅的議題，善盡社會責任。

當天還有寫生比賽，異業優質店家商展嘉年華、中洲國小創鼓表演、佳里國小管弦樂表演、仁愛國小熱舞表演、綠地舞蹈表演、印尼傳統舞蹈、旗袍舞、千弦樂器演奏等節目表演。完成路跑者協會贈送LED手電筒、50元消費券及摸彩券一張，現場也準備液晶電視、腳踏車、優質蘭花等300多項大獎，獎品非常豐富、節目精彩可期，歡迎大家一起來參加。

莊明儀指出，千人反毒路跑當天早上6時50分登場到下午3時ˋ，由黃偉哲市長及貴賓鳴槍，開啟活動序幕。台南市警察局、婦幼警察隊、佳里分局也特別設計反毒過五關遊戲，分別是反毒模擬體驗區、交通安全宣導區、婦幼安全宣導區、小小警察換裝區、指紋鑑識科學體驗區；佳里公所也有九宮格及呼拉圈遊戲攤位，歡迎大人小孩都來玩遊戲拿贈品。