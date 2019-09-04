港區人大：若只撤回修例來得太遲　百分百須獨立調查警方和示威者

▲田北辰認為只撤回《逃犯條例》，「恐怕來得太遲」。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

香港特首林鄭月娥4日4點約見港區人大代表、政協委員及全體建制派議員到禮賓府見面，預計會有重大讓步，正式宣佈撤回修例方案。不過，實政圓桌立法會議員、港區人大代表田北辰則表示，如果只有撤回修例，恐怕來得太遲，社會焦點已不在此事，應該還要成立獨立調查委員會。

據《香港01》報導，田北辰強調，如果林鄭僅宣布撤回《逃犯條例》，「恐怕來得太遲」，因為社會焦點已不在此事，應該要成立獨立調查委員會。此外，他說，獨立調查委員會是法律賦予的，是「今時今日百分百必須需要做的事，平息亂局重中之重」。

▲港區全國人大代表田北辰（右）。（圖／中新社）



田北辰指出，成立獨立調查委員會的人一定要有公信力，同時是無政治傾向的人，且警方和示威者都要接受調查，但他不同意調查一些個人事件，而是要看警方的守則及指引等，例如為何沒有委任證，以及示威者的資金、訓練來源等。

大陸國務院港澳辦主任張曉明8月初在深圳舉行的香港局勢座談會上曾表示，現階段成立獨立調查委員會並不合適，現時最重要的是「止暴制亂」，否則社會不能運行，組織調查也沒有意思。最後，田北辰認為，政府要盡快宣布會成立委員會，開始物色人選及草擬職權範圍，委員會的工作則可在亂局平息後才開始。

▲林鄭月娥。（圖／路透）