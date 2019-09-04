黃之鋒訪台爭取支持　 林奕華：別被民進黨騙了

▲立法委員林奕華召開「黃之鋒別傻傻被民進黨騙了！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

香港反送中運動持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒等人3日抵達台灣，拜會時代力量黨團及民進黨中央，日前也投書媒體，呼籲台灣政府制定《難民法》。對此，國民黨立委林奕華4日召開記者會，呼籲黃之鋒「不要被民進黨騙了」，並以日前台聯黨邀請維吾爾海外領袖熱比婭遭拒絕入境的例子，擔心「昨日的熱比婭會變成明日的黃之鋒」。

黃之鋒應「光合基金會」邀請3日訪台，先行至立法院拜會時代力量黨團，與時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌與立院黨團主任陳惠敏進行會談，隨後赴民進黨中央與民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉會面，晚間更赴台中進行「香港怎麼了，台灣怎麼辦」講座。

林奕華表示，她早在上月21日就發函到陸委會，詢問有關港澳人民因政治因素向我國請求必要援助之措施，但陸委會的回文卻「實問虛答」，即便國會辦公室第一時間將該文退回陸委會，要求具體回答相關辦法，但截至今日，陸委會仍沒有具體且明確的說明。

林奕華指出，依照《港澳條例》第18條，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，總統蔡英文也指示給予人道援助，但陸委會只是將所有責任推給行政院專案處理，陸委會仍沒有針對香港政治現況，制定出因政治因素而有緊急危害之相關必要援助准駁標準以及案件准否時效之相關規定。

林奕華也以過去熱比婭申請入境台灣為例，表示在前總統馬英九執政時代，民進黨一再抨擊國民黨不敢讓熱比婭來台訪問，但2017年換成蔡英文執政後，受台聯邀請來台訪問的熱比婭竟然也被民進黨政府拒絕入境，讓林奕華擔心「昨日的熱比婭會變成明日的黃之鋒」。

林奕華也呼籲，即便是明年大選將近，政治也不應該違反人性。蔡英文一邊因為反送中事件，撿到槍、撿到砲進而獲取廣大的政治利益，另一方面也應要求相關單位在港澳關係條例施行細則內，法制化援助標準及所有規定，包含援助辦法、裁量標準、准駁時間、人數有無上限等，政府都應該利用官方文件白紙黑字清楚載明，給予港澳人士必要的援助保障。