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林鄭將丟重磅彈！港股「16分鐘內」大漲逾650點...站上26523點

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▲大批香港市民參與818民陣集會。（圖／記者陳以昇攝）

▲一波接一波的示威行動重創香港經濟。（圖／記者陳以昇攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首林鄭月娥預計今（4）日宣佈，正式撤回「逃犯條例」。消息一傳出，連跌2天的港股今開高走高，下午2點後更是一路狂飆，截至下午3點半，恆生指數報26527.04點，尾盤升幅擴至逾1100點，收市報26523點，升995點或3.9%，成交量破千億港元。

據《香港01》報導，林鄭月娥昨（3）晚突然急召一眾港區人大代表、政協及全體建制派議員到禮賓府見面，並於今日下午4點齊集禮賓府，預計將有重大讓步，正式宣佈撤回修例方案。

▲▼ 港股。

▲ 恆生指數4日行情。（圖／翻攝自Google）

消息一出，混沌已久的香港社會出現轉機，港股今開高走高，攀升後升幅稍微收斂。午盤2點後大幅彈升，1點56分時報25871點，到了2點12分已經飆至26525點，短短16分鐘大漲超過650點。截至下午3點半，恆生指數報26527.04，漲幅3.91%。

值得注意的是，地產股普遍彈升幅度大，九龍倉置業一度飆漲10%；新鴻基地產升7.4%，報115.9元；新世界發展亦漲7.3%，報10.34元；長實集團報55.3元，升6.8%；信和置業亦升6.8%，報11.54元。零售股亦大漲，卓悅控股最高飆37%；莎莎國際升18%；周大福升11%。此外，連日回購的騰訊半天升1.8%，帶動大市。

▼連跌2天的港股今日大漲。（圖／翻攝自玩股網）

▲▼ 港股。

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