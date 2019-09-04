求你不要再往前！商場發生激烈踩踏事件16人傷

▲商場踩踏現場。（圖／翻攝《四川日報》）

記者任以芳／綜合報導

快快樂樂逛商場，遇上恐怖的「集體踩踏意外」，大陸四川巴中市南壩佰尚購物中心4 日新開張，業者大搞促銷活動吸引大批人潮排隊，發生激烈推擠事件，導致16人受到輕重傷。

四川省巴中市公安局巴州分局通報，4日早上七點多，上百名消費者在商場大門口排隊，準備爭搶優惠活動，八點準時開張，等候群眾瘋狂往大門口推擠，過程中有人不慎跌倒，造成嚴重踩踏事件，商場緊急調派保安疏散人潮。

▲商場踩踏現場。（圖／翻攝《四川日報》）

民眾拍下驚險一刻，商場入口是一條狹長通道，才剛開門做生意，上百人在同一時間全部湧進商場，許多人重心不穩跌倒，堵在樓梯最下方，當時有許多人大喊，「不要再往前！往後退！」，現場完全失控，有目擊者描述，後方大批人群搞不清楚狀況，直接踩過前面人身體，繼續往前衝，很多來排隊的都是老人家，經不起推擠，倒臥在樓梯上痛苦呻吟，還有人鞋子被擠到不見了，衣服也被掀開，有人驚魂未定坐在地上發呆，場面尷尬又狼狽，這起踩踏事件也導致16名消費者不同程度輕重傷，其中一名傷勢嚴重。

▲遭踩踏傷者送醫救治。（圖／翻攝《四川日報》）

業者搞促銷活動衝業績，差點鬧出人命，受傷民眾第一時間送醫救治，大部分都是擦傷和骨折，目前該購物商場已經被勒令停業，相關負責人接受公安調查，釐清案情。