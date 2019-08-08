不只塑膠吸管！百貨、商場未來不供免洗餐具　違規最多罰6000元





▲百貨公司未來禁用免洗餐具。（圖／記者謝承恩攝）

記者崔至雲／台北報導

為持續推廣自備環保餐具，環保署今（8日）公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司業、購物中心及量販店業所提供的餐具，不能提供各類材質免洗餐具，違反者依廢棄物清理法第51條第3項規定，處新台幣1,200~6,000元罰款。

減塑是國際趨勢，第四屆聯合國環境大會170個與會國誓言在西元2030年前大幅削減免洗塑膠製品，歐盟亦已規劃將於西元2021年限制包含叉子、刀子、勺子、筷子等免洗餐具的使用，G20大阪峰會通過「大阪藍海願景」（Osaka Blue Ocean Vision），就海洋塑膠垃圾問題，達成西元2050年以前削減為零的目標達成協定。環保署為引導民眾改變習慣，優先從「不一定需要使用免洗餐具」的內用環境開始管制，逐步引導民眾及業者適應。

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▲環保署推動禁用一次性餐具。（圖／環保署提供）

環保署呼籲，後續除已發布實施縣市之餐飲業者應配合免洗餐具限制使用政策外，其餘餐飲業者亦可主動將內用改為重複清洗之餐具，民眾亦可自備環保餐具，響應環保新生活。

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