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「英系」大將陳明文高鐵掉300萬　夫妻千萬財產曝光

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▲▼民進黨立委陳明文於中執會後談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳明文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣高鐵北上列車3日拾獲一只未上鎖的行李箱，裡面竟有現金300萬元，追查後發現失主竟是民進黨嘉義立委、英系掌門人陳明文；陳明文的次子陳政廷歲後向媒體表示，這筆錢是父親要給他創業用的，但不小心遺忘在車廂上。儘管陳政廷聲稱這筆錢是創業使用，但如此龐大的金額，也引發社會議論。

國民黨團總召曾銘宗提出兩點質疑，第一，出境時最多只能帶10萬元，超過就會被沒收，另外，目的地也可能沒收高額的現金，要帶出國實在沒道理；第二，一般人只要向銀行領出超過50萬元現金，不僅銀行要登記，還要通報洗錢防制中心，「更何況是300萬的現金，不知道洗錢防制中心有無收到通報？」

根據今年5月監察院公布的公職人員財產申報《廉政專刊》，陳明文在去年107年11月1日定期申報的財產中，土地遍及台北市、台中市、嘉義市、嘉義縣等縣市數十筆，夫妻土地總計登記持有4萬1千多平方公尺(1萬2千多台坪)。房地產建物方面，則有10多筆。

存款方面，陳明文夫妻存款合計（含臺幣、外幣之存款）總計有1千5百多萬元，分存在17家農會、銀行行號。其中最大單筆為1千萬元之「遠景投資公司籌備處」名下，所有人則是陳明文妻子廖素惠。

有價證券方面（含股票、債券、基金、等有價債券)，總價額合計1千8百多萬元，股票包含漢來美食、國揚、亞太電、中橡等。債券為空白，其餘還有基金等。事業投資部分，總金額高達3千8百多萬元，遍及開發、建設、投資公司等。地點也遍佈新北市、台中市、嘉義縣、市等。

在債務方面，則皆掛在妻子名下，分為3筆，合計近1千2百萬元。

立法委員陳明文國會辦公室發4日下午發出聲明表示，指日前在台灣高鐵列車遺失一只皮箱，幸賴我國人民之良善與高度法治意識以及台灣高鐵極具效率，最終得以尋回該只皮箱，深感謝忱。聲明內容並強調，現金自銀行分次提領、金流正常。

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