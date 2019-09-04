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惹人厭的水果排名超震撼　產季短又貴氣的它竟然有人看了就想吐！？

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▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

▲台灣盛產水果，滋味豐碩甜美。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）

記者張惠媛／綜合報導

身在有「水果王國」美譽的台灣，一年四季都有產許多種類的水果，豐碩甜美的滋味讓遊客來台每嚐必稱讚，不過可能是台灣人太習慣「水果大量發生」的日常，有些水果竟然被認為是「在嘔吐邊緣試探」、「難以下嚥」。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友票選出的「10大難吃水果」，快點來看看榜上有沒有你討厭的水果。

▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

第10名：木瓜

木瓜切開來全是密密麻麻的黑籽，讓人直視三秒就密集恐懼症發作，除此之外，木瓜軟軟的口感與獨特氣味，也成為它不受歡迎的原因，但想降低對木瓜的恐懼有方法，加入牛奶打成木瓜牛奶就會變得「順口」也「順眼」許多。

▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

第9名：檸檬

身為養顏美容聖品，富含多種維生素的檸檬，唯一的問題就是太、酸、了！根本不可能直接食用，不妨製作成蜂蜜檸檬汁，美味又解渴。

▲▼芒果。（圖／PIXABAY）

第8名：芒果

夏天的水果霸主芒果居然上榜？其實是因為對芒果過敏的人很多，碰到芒果外皮或是吃了果肉都有可能引起過敏反應，甚至有網友因為吃太多而上火氣，只能說是太沒口福啦。

▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

第7名：葡萄

這裡的葡萄說的是有籽跟需要剝皮的那種，雖然葡萄果皮與籽比果肉更營養，但是苦澀的味道並不是人人都能接受，連打成汁都很難讓人喜愛啊～

▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

第6名：西瓜

夏天裡一定要來一片冰涼消暑的西瓜，但可要注意西瓜本身糖分高又利尿，為不好的人吃多甚至會拉肚子，「重量級」的外型，也是讓很多人想吃又卻步的原因之一。

▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

第5名：草莓

什麼！夢幻水果草莓竟然也上榜？！產季短又貴氣，任何甜點、飲料只要出現草莓的身影，價格就是比別人高一階，竟然因為外表被批評，有些人覺得草莓外觀看起來很像「鼻頭粉刺」，遲遲無法推倒心裡那道牆，也因不易保存的特性，讓人苦惱萬分。

▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

第4名：鳳梨

過去對鳳梨的傳統印象是很容易「咬舌頭」，吃幾口鳳梨像在自虐一般，不過鳳梨富含酵素，入菜也是一個好選擇。現在的鳳梨品種多樣，像是牛奶鳳梨、釋迦鳳梨等，都可以破除舌頭被咬的恐懼。

▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

第3名：香蕉

台灣盛產香蕉，曾經被譽為是香蕉王國，但易熟的特性只要沒有及時食用就會熟軟發黑，讓網友相當困擾，高熱量的原罪也釣出營養師提醒：「一天吃一根就夠啦。」

▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

第2名：番茄

番茄到底是蔬菜還是水果？先別管是哪一種了，常常在你的生命中出現的番茄，竟然也有不少人討厭它，尤其是沒有調味的番茄汁，更讓不常喝的人反胃，看來入菜會是它最好的去處。

▲▼最令人討厭的水果排行榜。（圖／PIXABAY）

第1名：榴槤

水果之王榴槤不愧是王者風範，霸氣的外型加上濃烈的氣味，常常讓有的人愛到不行、有的人避之唯恐不及，但這些依舊不能動搖榴槤的大王地位，冷凍起來變成冰淇淋，才是正確的食用方式啦。

以上10種水果全都敢吃的人那你真的是正港逮丸郎，而且是不挑食的好寶寶，如果你很多都不敢吃，也只能說是這些水果跟你沒緣，那也不用強求，就直接說掰掰吧。

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