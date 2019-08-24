媽媽爽喝紅酒、看影片　要空姐「幫餵小孩吃飯」...她1句話KO

▲飛機示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉亭／綜合報導

花了錢就是大爺？一位空姐19日發文分享工作時的「奇人」，最近在經濟艙發餐點時，遇到一位太太要求她協助「餵兒子吃飯」，被拒絕之後又再度叫她過去，要求幫忙把餐點「切小塊」，讓她氣得說「空姐不是你老母」。

「空姐旅行的光與影」臉書專頁19日發文寫道，有天在走廊發餐點時，一位太太按了服務鈴，因此上前詢問對方需要什麼服務，只見太太優雅地放下手中紅酒，慢慢伸手暫停影片，接著拿夏耳機，抬頭打量了之後說「你幫我餵他啊」。

空姐順著太太的手指看過去，發現是一名大家7歲的小孩，正看著餐盒苦惱，但因為公司規定不能餵客人吃飯，就算不能自行吃飯的病人也沒例外，之後又回到餐車準備繼續發餐點。

不料，服務鈴馬上又亮起，空姐只好又回去詢問這位太太需要什麼服務？太太這次要求，「他吃不到阿，你幫他切開」、「切得小塊點」，空姐看著小孩的魚柳馬鈴薯泥氣得說，「太太他是不能吃固體食物？如果是我建議你下次訂特別液體餐」。

空姐接著告知太太因為衛生原因，不會處理乘客食品，「太太你吃完自己的餐，可以餵你的小朋友」，之後隨即回到餐車，心中默默的想著「這媽媽當初為什麼要生小孩」，只希望暑假快點結束。