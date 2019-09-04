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大柚龜再現江湖！看6千台斤柚龜祈福　還送柚子保平安

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▲▼宜蘭中山村大柚龜再現江湖！看6千台斤柚龜祈福，送你柚子保平安。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭中山村大柚龜再現江湖！看6千台斤柚龜祈福，送你柚子保平安。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

超大柚龜再現江湖！宜蘭柚子最大產地中山社區重6千台斤、長16台尺、寬12台尺、高3台尺的大柚龜，經4名志工花2天時間，終於在社區永光宮廣場完成，7、8兩日的「柚龜祈福」活動，只要來宮裏拜拜就可獲贈1顆柚子，擲出聖杯或景點集點完成都可獲贈2顆柚子！

▲▼宜蘭中山村大柚龜再現江湖！看6千台斤柚龜祈福，送你柚子保平安。（圖／記者游芳男翻攝）

冬山鄉中山社區發展協會理事長李振福表示，中山村是宜蘭柚子最大產地，透過農委會水保局的農村區域亮點計畫，社區將在7日及8日，正當中秋前夕柚子採收時節舉辦「中山柚子節活動」，傳承柚龜祈福的文化。

這兩天的「柚龜祈福」活動，遊客可一同與大柚龜來體驗「柚龜祈福」，儀式完成後，分送柚子保平安（數量有限送完為止）。

活動也安排「九龜棋挑戰賽」，將消失50年的宜蘭特有傳統文化，以趣味方式再現，喚起在地居民的記憶，並傳承給青年子弟，歡迎大家來挑戰（贏了有小獎品哦！）。除此之外，秉持跨域合作精神，近年相關活動更與鄰近的梅花及大進社區攜手合作，帶動整體區域發展。

因此，活動精心安排了「集點換柚小旅行」，遊客可以到梅花、大進及中山社區指定地點（以活動現場公告為主），完成戳章收集，即可換贈當季現採的柚子，回家細細品味唷！蓋搓章換柚子活動：悠遊梅花、大進在到中山換取柚子。領取集點卡地點：中山社區集點處（活動中心）冬山鄉中山村中山路260號、梅花社區集點處（梅花湖租車站）冬山鄉得安村大埤路5O號、大進社區集點處（順進蜜餞行）冬山鄉大進村大進路438號。

另，中山村等3個社區，將在9月28日於蘭陽十八勝的梅花湖，辦理「湖畔餐桌饗宴活動」，媒合宜蘭在地主廚帶領社區媽媽們，開發出屬於地方特色的12道料理，並以創新方式推廣在地的「紅茶、黑米及綠竹筍」產業，歡迎大家前往（https://forms.gle/gKBSHKTuV3RMYhL67）進行線上報名！在教師節這個日子，來個不一樣的謝師宴～

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