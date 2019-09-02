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呷飯免錢囉！宜縣爭取1.2億　免費營養午餐9月開學上路

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▲▼「呷飯免錢囉！」宜縣免費營養午餐9月開學上路，林姿妙（紅上衣）當打菜助手。（圖／記者游芳男攝）

▲▼「呷飯免錢囉！」宜縣免費營養午餐9月開學上路，林姿妙（紅上衣）當打菜助手。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「能吃到免費營養午餐，我們很高興！」宜縣學童們這麼說。宜蘭縣長林姿妙上任以來，積極推動各項重大施政計畫，其中「宜蘭縣國中小學學生就學期間免費營養午餐」政策，其經費預算1億2千萬元，更是爭取宜蘭縣議會議員們全力支持與認同下通過，這項措施自2019年9月實施。

▲▼「呷飯免錢囉！」宜縣免費營養午餐9月開學上路，林姿妙（紅上衣）當打菜助手。（圖／記者游芳男攝）

「養兒方知父母恩」，養育孩子的辛苦，只有為人父母才知道，林姿妙以養大4個孩子的經驗，深知箇中辛勞；為了減輕宜蘭縣年輕父母的經濟壓力，因此積極推動宜蘭縣國中小學童免費營養午餐政策。

2日為宜蘭縣內各國中小學校108學年度第1學期開學首週，林姿妙特別率領相關局處單位及地方議員前往頭城鎮頭城國小訪視學童營養午餐辦理情形。

縣府表示，為了落實免費營養午餐政策，積極研擬具體配套措施，並成立營養午餐經費專戶，接受民間資源挹注，以求能永續推動，目前估計已募得400萬元經費。

林姿妙強調，除了確保營養午餐品質、優先採用在地食材，讓學童在學校能吃得飽、吃得均衡，也讓辛苦打拚的父母們知道縣府的用心，並讓學童享用安全健康的免費營養午餐的同時，也可帶動宜蘭的在地農業產業經濟提升。

宜縣中小學童營養午餐供應方式除了公辦公營自設廚房，另有公辦民營自設廚房、他校供應及中央廚房供應模式，每月團膳廠商開立菜單並由校園營養師審核，營養午餐食材品質與安全由團膳廠商自主管理檢驗及相關單位不定期抽驗，各校皆有指派專責人員為當日食材進行驗收與把關品質，並於營養午餐製備過程進行監廚工作；另縣府也聘請多名營養師每月不定期至各校訪視輔導廚房的衛生與安全。

林姿妙指出，縣府已召集教育、農業及衛生等相關單位組成學校營養午餐聯合稽查小組，每月不定期至縣內各學校及團膳廠商抽查學校餐飲之衛生，由農業處抽驗學校營養午餐食材中之生鮮蔬果及畜產原料檢測農、藥物殘留。

另衛生局抽驗營養午餐食材之半成品及成品，並依衛生福利部訂定「食品添加物使用範圍及限量標準」及「食品中微生物衛生標準」進行檢驗，以維護學童午餐的安全及健康。藉由跨局處合作，實施執行學校營養午餐聯合稽查作業，有效強化並落實學校營養午餐三級品管的制度，以確保學童營養午餐吃的安心又健康。

宜縣學童營養午餐捐款資訊：宜蘭縣庫存款戶-宜蘭縣政府營養午餐經費專戶（臺灣銀行宜蘭分行022038000018）。

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