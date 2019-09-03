叫兒抓貓「射橡皮筋」狂虐！她爽笑出豬叫聲...網氣炸肉搜　母子急鞠躬道歉

記者戴若涵／宜蘭報導

既然要養寵物就好好善待牠！宜蘭員山日前發生一起誇張的虐貓事件，一名婦人朝躲在貓籠裡的小貓狂射橡皮筋，而一旁目擊全程的兒子，非但不加以阻止，反倒拍下全程將影片PO上網。網友見狀群起撻伐並肉搜，嚇得這對虐貓母子趕緊出面道歉。

▲▼宜蘭日前發生一起虐貓事件，讓網友全氣炸。（圖／東森新聞，下同）

從影片可看到，一名婦人蹲坐在貓籠前面，看似在逗貓，但仔細一瞧，她手上拿著的竟是橡皮筋，看到小貓無處可躲，還囂張地連射數發，見到貓咪緊縮身子，婦人更猖狂地笑到發出豬叫聲。

但這還沒完，婦人又命令兒子將貓抱出，並緊緊抓住，接著他又朝小貓的身體連射數次橡皮筋，此時，兒子也加入虐貓行列，伸手用力狂巴貓咪的背部，只見小貓無力倒地，毫無反擊能力，只能任人蹂躪。此外，貓咪不只遭射橡皮筋，還曾被主人用繩子綁住，牠一靠近水邊就被用力扯回，貓咪痛苦的模樣，令人難以直視。

事後婦人兒子還將虐貓影片上傳網路，影片被轉發後，引發網友高度關注，這對母子也被肉搜出，臉書遭灌爆，有愛貓人士則手刀衝到這對母子的住處，將貓咪救出。

這對虐貓母子見事態嚴重，趕緊出面道歉，只見這對母子在鏡頭前表示，「對不起我們不應該虐貓，會把貓安全送走，我們會好好反省，希望這隻貓在另一個家庭得到愛」。

提醒民眾，隨意虐待寵物，依法最高可罰2年刑責和200萬元罰金，切勿以身試法！（來源：東森新聞）

▲虐貓母子不堪壓力，在鏡頭前鞠躬道歉。（圖／東森新聞）

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