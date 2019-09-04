快訊／不甩郭台銘下戰帖　蔡英文反問：要不要加碼實質投資台灣？

▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前向總統蔡英文下戰帖，針對產業結構跟台灣未來辯論。對此，蔡英文4日表示，郭董事長講的就是現在正在大力推行的政策，種種因應也是正在做的事，「倒是要說，坐而言不如起而行，郭董事長，是不是也考慮加碼實質投資台灣？」

郭台銘最近把砲火瞄準執政黨，認為台灣面臨四個危機，包括國安、憲政、轉型與認同，甚至向蔡英文下戰帖，想要針對產業結構和台灣的未來進行辯論。

面對郭台銘叫陣，蔡英文表示，郭台銘要不要參選這件事，基本上是國民黨的事情，不論是一組、兩組或更多組，選舉還是依照自己的計畫，一步一步扎實進行所有競選的活動。

蔡英文強調，上任之後很多政策持續在改善台灣經濟體質跟結構，所以在美中貿易戰的過程中，都可以有效的因應，近來看到的，是過去的努力，現在已經有成果，台商回台投資的數額非常大，外商很多重要企業都加碼投資台灣。

蔡英文說，從整體來看，加上內需，尤其在基礎建設上還有各項建設，內需的需求上讓經濟都能夠平穩的穩定成長，更何況新南向政策拓展了對外的經濟跟貿易關係，整體來講已經開始脫離對單一市場跟單一國家的依賴。

蔡英文認為，整體對外經貿更健全，會看到更多台灣接單、台灣生產，可以行銷全世界，「郭董事長講的就是我們現在正在大力推行的政策，他講種種因應，也是我們正在做的事情，倒是要說，坐而言不如起而行，郭董事長，是不是也要考慮加碼實質投資台灣」。