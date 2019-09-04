烏來簡小弟卡石縫2hrs「撈不起來」！爸走近…哽咽吐去年同一句話帶祂回家

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市烏來年僅6歲的簡小弟在南勢溪畔失蹤10天，終於在4日上午9時25分尋獲，但離奇的是，現場警消、部落族人雖然清楚看到簡小弟的位置，但不論如何嘗試就是搆不著遺體、撈不起來，直到簡爸爸緩緩走近，哽咽地輕喚兒子的名字，說出「爸爸不會罵你……」，簡小弟才似乎聽到爸爸的聲音，遺體終於順利於11時25分打撈上岸，現場警消直呼「真的很玄！」

▲簡爸爸站在岸邊，悲喊兒子的名字。（圖／記者陳雕文翻攝）

簡小弟8月26日在岸邊失蹤後，39歲的簡爸爸焦急不已，與警消不斷在岸邊來回找尋，甚至姑姑也受到男童託夢，指出陳屍地點，但警消依夢境內容潛到水下查看，仍然一無所獲。4日上午9時25分，有民眾在北107縣道15.7K處、南勢溪中一處石縫裡發現疑似男童遺體，嚇得急忙通報，警消趕赴現場查看，確認死者身分就是失蹤多日的簡小弟。

事實上，這已經是南勢溪無情地吞噬掉簡爸爸的第二個孩子。去年夏天，簡爸爸年僅7歲的長女與表姊一起到溪畔戲水，怎料2名女童卻一併遭強勁的溪流沖走，最後僅有表姊自行游回岸邊，簡姓女童則是消失無蹤。當時警消在南勢溪來回搜索4日，才在14.5K處發現女童遺體卡在石縫中，但詭異的是，女童的遺體就像是被嵌住般，不論警消如何使力就是拉不出，當時心幾乎碎光的簡爸爸無助走上前，對著女兒的遺體祈禱，並說「妹妹出來吧，爸爸不會罵你……」；神奇的是，簡爸爸語音才剛落，警消就順利將人拉出。

事隔一年後，上天彷彿開了個命運的邪惡玩笑，簡小妹的弟弟同樣命喪南勢溪，在失蹤10天、水位略退後才終於在石縫中發現遺體；但當時水流湍急，警消與部落族人雖然清楚看到簡小弟遺體位置，但辛苦接近後卻不論怎樣都難以準確搆住，遲遲無法將其打撈上岸。接獲噩耗的簡爸爸始終無助地蹲坐岸邊岩石上啜泣，見到兒子不敢回家，便沉重地緩緩走近，哽咽地輕輕喚著兒子的名字，接著吐出去年救出女兒的那一句話，「爸爸不會罵你……」；其他參與救援的親戚也不斷喊著簡小弟的名字，而祂也似有感應般，在爸爸語畢後終於肯乖乖讓警消打撈上岸、跟著爸爸回家。

▲警消打撈許久，就是無法牢牢搆住簡小弟的遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

現場警消打撈了將近2個小時都沒有結果，眼見簡爸爸溫情呼喊的一句話，竟然就讓遺體順利打撈上岸，冥冥之中似乎真有看不見的羈絆，驚訝直呼「真的很玄！」在簡小弟遺體脫離石縫、扛回岸邊的途中，一旁親戚仍是不斷喊著祂的名字，要簡小弟放輕鬆，「可以回家了……！」

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▼直到爸爸說出「我不會罵你」，警消才終於成功將簡小弟打撈上岸。（圖／記者陳雕文翻攝）