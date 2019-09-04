王浩宇深夜嗆爆柯文哲！「操弄省籍對立」到底有什麼居心？

▲王浩宇深夜嗆爆柯文哲，操弄省籍對立。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲3日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時表示，因為自己出身228家族，小時候家族間還是很討厭外省人，「所以我還是綠底的」。對此，綠黨桃園市議員王浩宇卻在深夜發文嗆爆柯文哲，「操弄省籍對立」，到底是何居心？

柯文哲在接受專訪時表示，「你這樣講我還是綠營的啊，我們覺得底色沒有改變啊，你要知道我們228家屬，我們小時候那種講話，比方說我就很討厭外省人，那種家屬的在言談之間，那還是綠底的啊。」

▲柯文哲接受POP蔡詩萍專訪。（圖／記者陳家祥攝）



柯文哲指出，「但你當台北市長，我後來發現我比較好轉、好跳過去是為什麼，還是跟當醫生有關係，病人送到急診處來，你不能問他說，欸！你民進黨還國民黨？你還是乖乖要看啊，你不能說因為國民黨來的就不打麻藥，不可能啊，還是乖乖要看，所以後來我當市長是這樣，不管民進黨還國民黨議員，他講得有道理，我還是幫他做」。

王浩宇則在臉書上發文表示，「從小，我就知道我的爺爺是山東來的。爺爺不是軍人，很小就跟家人來到台灣。他從沒拿過槍、從沒欺負過台灣人，還娶了個客家妻子。過世前，爺爺跟我說，台灣就是他的家」。

王浩宇分析，台灣過去的省籍情結，這幾年終於很少被提起，身分證上面的省籍也終於被拿掉了，到今天之前，「我天真的以為那麼多年後，不管是外省人、客家人、閩南人、原住民或新住民，大家都是台灣的一份子，不應該再分彼此，不應該再有政客操弄省籍對立」。

王浩宇點名怒嗆，直到柯文哲說，他討厭外省人，他說，像他這樣的本省家庭，因為經歷了二二八事件，因此很討厭外省人，「而我跟我的家人，就是柯文哲所說的外省人，那個他討厭的人。而我們，什麼都沒做」。

王浩宇感嘆，那麼多年了，台灣總算跨越省籍的對立，年輕人不分彼此的交朋友、跨越族群通婚，那個現在操弄族群獲取政治利益的人，到底有什麼居心？