大巨蛋復工揭祕辛！遠雄少主「3妥協」讓柯文哲滿意　最快後年完工

▲台北市長柯文哲（右）8月中會見遠雄集團董事長趙文嘉（左），獲得遠雄讓步後，態度大轉變，已朝協助年底全面復工方向進行。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

停工逾4年的大巨蛋全面復工出現曙光！本刊掌握，北市府8月中旬與遠雄會面「喬蛋」，針對攸關公安的大巨蛋園區容留人數，遠雄同意讓步，回到環評的59,833人次，商場也可望變更為商辦大樓以降低人流，此外，遠雄還首度同意訂定「超額盈餘」條款，盈餘達標後，一定比例上繳市府，讓BOT合約中零權利金的爭議獲得解套。

本刊調查，台北市長柯文哲與遠雄董事長趙文嘉當天還曾闢室會談，趙在之後與市府的會議上，表達遠雄希望全力蓋完大巨蛋的意願，雙方取得一致默契，朝年底全面復工的方向邁進。

本刊調查，台北市長柯文哲與遠雄董事長趙文嘉當天還曾闢室會談，趙在之後與市府的會議上，表達遠雄希望全力蓋完大巨蛋的意願，雙方取得一致默契，朝年底全面復工的方向邁進。

對於外界質疑「因議員嗆聲才沒放水」，柯文哲酸說：「生雞蛋沒，放雞屎有。大巨蛋就是個很困難的題目，所以不要只有罵，要罵的人也講一下有沒有什麼建議。」似已透露出想要儘快解決大巨蛋的決心，明顯與之前的態度大不相同。

本刊調查，柯P對大巨蛋從「不刁難，不放水」的消極態度，轉趨積極協助遠雄儘快通過都審，改變來自他與遠雄集團董事長趙文嘉8月中的一場會談，雙方代表達成默契，朝年底全面復工邁進，柯P也將火速清理拖延超過4年的大巨蛋戰場。

知情人士透露，柯文哲在幕僚建議下，當天趙文嘉抵市府後，二人先在市長室寒喧，接下來雙方的實質磋商，柯文哲並未參加，一直到雙方達成共識後，柯才進入會議室，大巨蛋籌備處也將這場會商達成的五點共識做成會議紀錄，就是為了避免會面曝光後，引發外界黑箱喬蛋的批評。

北市府祕書長張哲揚表示，找遠雄會商是希望先解決都審前的歧見，年底前復工只是期望，以利執行聯通道預算，但都審結果還是必須尊重委員。

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