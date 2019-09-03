台鐵特檢小組直奔花蓮現勘！　普悠瑪檢討報告「9月底出爐」

▲「普悠瑪列車特檢專案小組」今前往花蓮機務段調查普悠瑪號問題。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

普悠瑪去年10月22日發生翻車事故，奪走18條寶貴性命，就在即將年滿一年之際，時代力量立委黃國昌接連踢爆普悠瑪列車還隱藏許多問題，包含煞車皮行駛中無故噴飛7次，半永久式連結器也會因高速傾斜出現斷損等。為進行全面調查及檢討，台鐵即刻成立「普悠瑪列車特檢專案小組」，3日上午前往花蓮機務段現勘實際維修及備料情形。

普悠瑪連日爆出維修爭議，讓許多網友直喊「以後都不敢搭普悠瑪了」，讓列車安全性備受質疑。台鐵2日成立專案小組，3日一早便前往花蓮機務段調查，研判煞車皮脫落是因為閘瓦（煞車皮）與托架卡榫設計不良，半永久式連結器斷損則疑似因車輛傾斜角度超過原設計聲稱標準，碟煞片單一摩擦子脫落研判是零件品質不良，預計9月底前提出調查檢討報告。

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▲完整的調查檢討報告預計9月底前出爐。

台鐵局副局長馮輝昇表示，特檢專案小組主要查察項目，除近日外界所關心之閘瓦脫落、半永久式連結器斷損、集電弓碳刷及柴電機車引擎機油料源等問題外，並針對目前機務段所採取主風泵增設濾網的維修改善作業，以及增速風泵活塞脆化、碟煞片異常磨耗及磨擦子脫落情形等問題進行檢視與調查。

馮輝昇說，為深入了解故障原因，特檢專案小組於聽取花蓮機務段維修、備料作業與故障問題初步原因分析後，隨即由機務段安排進入維修工廠及檢修坑實際查看，普悠瑪列車的故障零件與實體設施，並透過不同專業領域委員與現場維修人員討論，希望能找出真正的故障與缺失原因，以有效解決問題。

特檢專案小組委員表示，針對主風泵卡髒問題，花蓮機務段提出之增設濾網改善措施，經實際執行後可由現場改善前後的照片看到初步成效，建議機務段同仁可補充數據資料分析以維佐證，除增設濾網之改善措施外，也將於今年10月20日前全面完成主風泵四級檢修作業。

▲機務段安排進入維修工廠及檢修坑實際查看。

針對閘瓦（煞車皮）脫落問題，台鐵表示，特檢專案小組委員檢視破損零件，初步確認是閘瓦與托架卡榫之設計不良所致，造成閘瓦吊耳易遭持續滑動撞擊而斷裂脫落，雖已提出增設保護套改善措施，但因仍需經測試驗證其可行性與有效性，委員建議現階段仍將持續加強日檢頻率，一發現吊耳有龜裂情形即應予更換。

至於半永久式連結器斷損問題，小組委員初步判斷可能是因傾斜角度超過原設計標準，造成牽引桿結構疲勞而致斷損，但建議仍須進一步透過應力應變計測試，找出斷損原因據以改善，現階段機務段所採取透過牽引桿是否有異常移位刮痕之預防性檢查方式應屬可行，故建議台鐵局在確認真正原因前，除依原廠建議檢修方式辦理，並應加強檢視頻率。

另普悠瑪號列車減速以電軔為主、氣軔為輔，花蓮機務段先前所提碟煞片單一摩擦子脫落情事，經特檢專案小組委員判斷應係屬零件品質不良所致，且無立即安全疑慮，建議可研議訂定更換標準，台鐵局表示前已要求原廠提出改善計畫，並同步加強檢修、零件採購及洽國內廠商開發零件更換。

台鐵表示，特檢專案小組今日現勘也針對機務段維修及材料管理制度提出包括鼓勵員工提案改善辦法、加強員工溝通與訓練、材料管理系統優化、維修現場環境改善及採行顏色管理等建議，台鐵局表示上述建議均將納入本次調查報告內，以從制度面及系統面有效降低問題發生的機率與風險。特檢專案小組將接續至台北機務段及富岡車輛基地進行現勘調查，預計9月底前提出調查檢討報告。