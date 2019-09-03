柯文哲再開金嗓慶軍人節　當兵照曝光網秒認「耍帥的那位」

▲柯文哲當兵團體照。（圖／翻攝自柯粉俱樂部）

記者張乃文／綜合報導

適逢九三軍人節，台北市長柯文哲在臉書放上影片，片中他敞開喉嚨大唱陸軍軍歌，也和大家分享過去當兵時的深刻回憶。另外，「柯粉俱樂部」在粉絲專頁曝光柯文哲當兵團體照，更爆料柯文哲當時為了連上弟兄權益曾經和營長抗命對幹，網友也紛紛留言猜測「右下第一個，扣子沒扣上、耍帥！」、「第一排最右邊那位」。

柯文哲3日在臉書PO文，他說當兵是他那一輩男生記憶最深刻的一段過程，不論退伍多久，跟同袍弟兄同甘共苦的記憶到現在還是歷歷在目。

柯文哲提到，他在陸軍269師（現在是269旅）當過兩年兵，還參加過兩次師對抗，「走到都差點忘記我是誰」。他表示，基本上當兵該體驗的都體驗過了，除了兵變之外，「因爲當時還沒有女朋友」。



柯文哲也特別重溫一下當年當兵每天都要唱的陸軍軍歌，以及新兵訓練的單兵戰鬥教練報告詞。他說，最重要的，還是感謝每一位保衛中華民國、在崗位上執勤的官兵弟兄姊妹們，「向各位致敬，你們是國家永續發展的後盾」。

另外，臉書粉絲專頁「柯粉俱樂部」表示，「阿北當過兩年兵，曾經在269師步兵營當過衛生排排長」。「柯粉俱樂部」爆料，柯文哲擔任排長時，為了連上弟兄權益曾經和營長「抗命對幹」，讓班兵們既擔心「柯排」會被送軍法，也見識到「柯排」認為對的事就要堅持的魄力。

「柯粉俱樂部」說，柯文哲參加過兩次師對抗，在退伍時拿到陸軍獎狀。因為當過兵，所以他非常了解軍人的辛苦。更放上柯文哲當兵時的團體照要大家「猜猜哪個是阿北」，網友紛紛留言表示，「右下第一個、扣子沒扣上、耍帥！」、「第一排最右邊那位」，也有人認為「應該是左後方最邊邊那一個」。

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