來將軍村食物森林做城市農夫　首創「種菜換產品」

▲新竹市長林智堅親自採收體驗一日農夫樂。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府2016年起成立全台第一座市民親手打造的食物森林，近日於將軍村600坪場域再推「食物森林收成回饋機制」，市府提供土地，廣邀市民當志工做「城市農夫」，收成的食物可交由商家、社區使用，志工服務時數可換取商家產品，形成友善循環機制；今（3）日新竹市長林智堅親自採收體驗一日農夫樂，並將收成交予將軍村商家現場烹調，他說，過去馬偕旁食物森林吸引許多長輩參與摘種，天天種菜當運動，因此市府持續邀請長輩們加入全新竹最大的將軍村食物森林，用「逛菜園取代逛醫院」呷百二。

「食物森林友善循環」回饋機制是由市府方免費提供場地、志工付出時間協助食物森林日常維養及採收，部分收成將回饋給社區商家，志工憑服務時數，可至商家兌換相關商品作為回饋，例如：3小時可兌換厚食聚落仙草茶、5小時再加10元兌換翟九麵食館翠玉月牙骨麵、20小時免費參加拾米豐瓶小學堂的花藝課程等，歡迎市民透過網路或現場諮詢梧桐基金會，加入志工行列。

林智堅表示，2016年市府在馬偕醫院旁打造了「全台灣第一座」，從設計、搭建、栽種到維護皆由市民自己來的食物森林示範地，吸引國內外各地，包括美國、香港、北市、桃市、中市等多個團體來參觀，食物森林至少達到「三大成效」，首先是透過市民栽種創造愛地球的有機環境；第二就是推廣食農教育，讓下一代知道食物如何從土地到餐桌，且將軍村周遭有不少新興社區，盼號召年輕小家庭一同加入；第三是讓長輩用「逛花園取代逛醫院」，過去不少長輩志工投入食物森林，忙上忙下每天運動流汗，身體越來越健康，是尚天然的長照服務。

林智堅表示，「將軍村食物森林」於今年中啟用，是與歷史建築共生的食物森林，園內有檸檬香茅、紫蘇、化石草、薑黃、地瓜葉、馬齒莧、地瓜等超過60種植物，他日前帶了荷蘭代表前來參觀，並成為第一個吃下食物森林玉米的人，見證園內共享可食植物的美好，感謝翟九麵店、拾米豐瓶與厚實聚落的加入，形成互助合作生活圈，延續「分享共好」的眷村文化；另外，全台唯一在動物園裡的食物森林，也即將在年底啟用，請大家敬請期待。

林智堅也體驗一日農夫樂，先和翟九麵食館老闆翟保融一起採摘食物森林內的蔥，翟九會以食物森林內友善栽培的食材來製作麵食、餃子；接著和厚實聚落農食合作社監事羅月圓、拾米豐瓶小乖老師一起採摘香草植物，厚實聚落則會利用園區的植物做成各類健康飲品，花藝店拾米豐瓶會在其花藝課中，帶著學員去看食物森林內的各種植物、聞聞各類香草的味道。

新竹市環保局長江盛任表示，將軍村開放圖書資訊園區中內有面積約600坪的「大地學」以食物森林的概念呈現，傳遞大自然提供給我們的知識，本次計畫由環保局和文化局跨局處與民間單位合作，邀請市民加入食物森林的志工行列，變身成為「綠達人」，期盼這個友善循環機制，能使志工辛苦栽種收成被善加運用，同時累積志工成就感與實際回饋，建構食物森林共耕共享的循環精神。

江盛任表示，這幾年新竹市已完成兩座食物森林，包含馬偕醫院旁的新竹市食物森林示範地及將軍村食物森林，第三座新竹市動物園食物森林目前建置中，是新竹市很重要的環境教育推廣場域，盼民眾在照顧植物、學習趣味環境課程的同時，提升環境素養。有意加入將軍村食物森林志工的民眾，歡迎至梧桐基金會網站（https://www.wutong.org.tw）了解詳情。