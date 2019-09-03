　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

來將軍村食物森林做城市農夫　首創「種菜換產品」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅親自採收體驗一日農夫樂。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅親自採收體驗一日農夫樂。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府2016年起成立全台第一座市民親手打造的食物森林，近日於將軍村600坪場域再推「食物森林收成回饋機制」，市府提供土地，廣邀市民當志工做「城市農夫」，收成的食物可交由商家、社區使用，志工服務時數可換取商家產品，形成友善循環機制；今（3）日新竹市長林智堅親自採收體驗一日農夫樂，並將收成交予將軍村商家現場烹調，他說，過去馬偕旁食物森林吸引許多長輩參與摘種，天天種菜當運動，因此市府持續邀請長輩們加入全新竹最大的將軍村食物森林，用「逛菜園取代逛醫院」呷百二。

「食物森林友善循環」回饋機制是由市府方免費提供場地、志工付出時間協助食物森林日常維養及採收，部分收成將回饋給社區商家，志工憑服務時數，可至商家兌換相關商品作為回饋，例如：3小時可兌換厚食聚落仙草茶、5小時再加10元兌換翟九麵食館翠玉月牙骨麵、20小時免費參加拾米豐瓶小學堂的花藝課程等，歡迎市民透過網路或現場諮詢梧桐基金會，加入志工行列。

林智堅表示，2016年市府在馬偕醫院旁打造了「全台灣第一座」，從設計、搭建、栽種到維護皆由市民自己來的食物森林示範地，吸引國內外各地，包括美國、香港、北市、桃市、中市等多個團體來參觀，食物森林至少達到「三大成效」，首先是透過市民栽種創造愛地球的有機環境；第二就是推廣食農教育，讓下一代知道食物如何從土地到餐桌，且將軍村周遭有不少新興社區，盼號召年輕小家庭一同加入；第三是讓長輩用「逛花園取代逛醫院」，過去不少長輩志工投入食物森林，忙上忙下每天運動流汗，身體越來越健康，是尚天然的長照服務。

林智堅表示，「將軍村食物森林」於今年中啟用，是與歷史建築共生的食物森林，園內有檸檬香茅、紫蘇、化石草、薑黃、地瓜葉、馬齒莧、地瓜等超過60種植物，他日前帶了荷蘭代表前來參觀，並成為第一個吃下食物森林玉米的人，見證園內共享可食植物的美好，感謝翟九麵店、拾米豐瓶與厚實聚落的加入，形成互助合作生活圈，延續「分享共好」的眷村文化；另外，全台唯一在動物園裡的食物森林，也即將在年底啟用，請大家敬請期待。

林智堅也體驗一日農夫樂，先和翟九麵食館老闆翟保融一起採摘食物森林內的蔥，翟九會以食物森林內友善栽培的食材來製作麵食、餃子；接著和厚實聚落農食合作社監事羅月圓、拾米豐瓶小乖老師一起採摘香草植物，厚實聚落則會利用園區的植物做成各類健康飲品，花藝店拾米豐瓶會在其花藝課中，帶著學員去看食物森林內的各種植物、聞聞各類香草的味道。

新竹市環保局長江盛任表示，將軍村開放圖書資訊園區中內有面積約600坪的「大地學」以食物森林的概念呈現，傳遞大自然提供給我們的知識，本次計畫由環保局和文化局跨局處與民間單位合作，邀請市民加入食物森林的志工行列，變身成為「綠達人」，期盼這個友善循環機制，能使志工辛苦栽種收成被善加運用，同時累積志工成就感與實際回饋，建構食物森林共耕共享的循環精神。

江盛任表示，這幾年新竹市已完成兩座食物森林，包含馬偕醫院旁的新竹市食物森林示範地及將軍村食物森林，第三座新竹市動物園食物森林目前建置中，是新竹市很重要的環境教育推廣場域，盼民眾在照顧植物、學習趣味環境課程的同時，提升環境素養。有意加入將軍村食物森林志工的民眾，歡迎至梧桐基金會網站（https://www.wutong.org.tw）了解詳情。

ET快訊
陳明文在高鐵掉現金300萬元　兒急出面回應了
清純小三床戰大15歲人夫...判刑後又line「幫你X兩下」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

辛勤巡守無私奉獻　學甲警與巡守中隊慰勉隊員

來將軍村食物森林做城市農夫　首創「種菜換產品」

桃園市民卡4週年慶擴大至6歲兒童 　抽機票郵輪高鐵之旅

新竹城隍廟環境改善工程開工　啟動再造百年廟埕

義剪+捐贈清潔用品　「世外桃源」基金會讓民眾清爽迎中秋

土味十足！　農村運動派對「泥來泥去」很瘋狂

青年諮詢委員會沒動靜　中市府：最晚10月上旬成立

與里長有約　佳里警分局長遍訪轄區里長強化警政

9月5日向超速開戰！　麻豆警加強轄內測速照相取締

2019年台南烈士英雄秋祭　黃偉哲：感念將士成仁取義犧牲奉獻

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

辛勤巡守無私奉獻　學甲警與巡守中隊慰勉隊員

來將軍村食物森林做城市農夫　首創「種菜換產品」

桃園市民卡4週年慶擴大至6歲兒童 　抽機票郵輪高鐵之旅

新竹城隍廟環境改善工程開工　啟動再造百年廟埕

義剪+捐贈清潔用品　「世外桃源」基金會讓民眾清爽迎中秋

土味十足！　農村運動派對「泥來泥去」很瘋狂

青年諮詢委員會沒動靜　中市府：最晚10月上旬成立

與里長有約　佳里警分局長遍訪轄區里長強化警政

9月5日向超速開戰！　麻豆警加強轄內測速照相取締

2019年台南烈士英雄秋祭　黃偉哲：感念將士成仁取義犧牲奉獻

楊冪私人帳號疑曝光！內容被扒…怨被當賤貨「你們心裡就舒服了」

韓國瑜若當選…　張善政：擴大港生來台就學、放寬在台就業

腦補就是你的超能力！《陳情令》雲深處兄弟情⋯翻個面秒秒是真愛

台南新營區出現「共產天后宮」　市府：疑似違建絕不寬貸

旱鴨子救星！IG瘋傳「全身式游泳圈」躺下自動浮起、還能順便防曬

1人1屍共處一室！11歲女童「出門玩狗」失蹤3天　警在同社區內尋獲遺體

與民進黨決裂　柯文哲自稱「底色沒有變」：我還是綠底的

李乾龍爆侯「適當時機全力輔選韓」　侯友宜：我做我該做的事

世籃賽／英格爾斯準大三元　澳洲退塞內加爾二連勝

U18世界盃／火球男陳志杰先發戰南非　中華隊打線出爐　

地方熱門新聞

黃小妹拚上嘉女　台糖喊話「免5..

黃小妹拚上嘉女　縣長：送她回越..

即／高市國小流感群聚　69新生..

即／蘆洲紙工廠暗夜大火！　消防..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

台南善警全面加強取締超速重大違..

牛肉麵店進駐頭份　弱勢團體免費..

屏東監理站競標新車牌　底價30..

失智婦街上徘徊　警帶回奉茶家屬..

屏東單身及婚育租金補貼　單身最..

色男硬上老情人　地院法官判2年

翻轉二手衣　香港媳婦創造新時尚

關埔國小一期完工

更多熱門

相關新聞

林智堅與紀維德將軍村以花會友

與新竹市關係最密切的外國駐台使節，荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表，今(22)日率經濟團隊一行5人拜會新竹市長林智堅，是今年來第四次會面，雙方共同參觀將軍村眷村建築，在高質感花藝店「拾米豐瓶」以花會友。

新竹「將軍村」6/29開幕潮到出水

將軍村修復有成29日開放體驗

水湳經貿園區旁　自居好宅華相上謙

將軍村圖書園區一期　明年1月完工

關鍵字：

新竹市食物森林將軍村

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

好市多中和店將實施新政策　網推爆

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面