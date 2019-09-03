　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

柚見中秋．超群卓月　產業徵才活動提供560個職缺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於9月6日上午9時30分至12時30分於安定區圖書館二樓舉辦「柚見中秋．超群卓月產業徵才活動」。（圖／記者林悅翻攝）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於9月6日上午9時30分至12時30分於安定區圖書館二樓舉辦「柚見中秋．超群卓月產業徵才活動」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中秋節將屆，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於9月6日上午9時30分至12時30分於安定區圖書館二樓舉辦「柚見中秋．超群卓月產業徵才活動」集結了20家廠商560個職缺，請民眾一定要來參加。

當日設攤廠商包括昇揚集成、南科日商東曹石英、群創光電、家登精密工業、能元科技、台灣穗高科技等電子半導體機械製造業，皆開出不少月薪3萬元以上的職缺；已久工業、和昌精密公司、常益鋼鐵、永鋒塑膠、綠巧築豐業、三商家購美廉社、安立潔實業及中國勞安衛生管理學會附設南科職訓中心、台灣卜蜂關係企業瑞福食品、國興畜產公司、全球運動眼鏡品牌華美光學、自行車配件製造翁佳公司及知名紡織界龍頭宏遠興業…等傳產、服務業也提供許多常日班、週休二日的職缺。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於9月6日上午9時30分至12時30分於安定區圖書館二樓舉辦「柚見中秋．超群卓月產業徵才活動」。（圖／記者林悅翻攝）

提供的職缺有各類作業員、各類技術員、各類工程師、各類助理工程師、電機人員/維修人員/倉管/門市人員、行政助理/採購人員、業務人員、貨車司機、清潔人員…等500多個工作機會，其中新普科技的多種工程師，起薪35K以上，FPGA研發工程師起薪更超過40K，和昌精密的製造部工程師起薪也達38K，請民眾多加把握。

永康就業中心表示，本次活動內容豐富，除就業媒合外，還安排專業師資為民眾做【履歷健檢】，寫出完整亮眼履歷贏得面試機會。並且為了讓民眾感受秋節的氣氛，推出了【柚見中秋創意手做DIY】，逗趣激勵人心的小柚子吊飾透過民眾的親手完成，增加就業信心，而當天參與就業媒合也有【求職送月餅】的好康-限量前50名面試民眾，可將小點心帶回家。永康就業中心以真誠為半徑，用尊重為圓心，祝大家求職順利，中秋快樂。

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://reurl.cc/2xzME/ /或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)或電洽：06-2038560永康就業中心。

ET快訊
韓國瑜穿雲箭射全台！高雄里長「拍1米天坑照」怒打臉：已通報3
17歲女兒懷孕堅持要生　鋼鐵爸擋不住淚崩「最後1句話」她心揪
東吳大學被逮港生找到了！身體有輕傷　校方：有需求會盡力協助
「玲玲」變胖轉中颱機率增！東部南部今午後雷雨彈先報到
林鄭月娥「願辭職下台」錄音曝光！今親自回應：離開也許是最簡單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

當警察後盾！　屏東警友會贈柚子支持警治安維護工作

台南北門急水溪出海口南岸驚見漂流豬屍　動保處漏夜處理完畢

將台灣緊急醫療救護推向國際　東港安泰醫院到馬來西亞交流

溫泉觀光協會赴茨城簽友好交流協定　總會長李吉田：將爭取更多日本客來台

柚見中秋．超群卓月　產業徵才活動提供560個職缺

苗栗YouBike第1百萬人次出爐　後龍國二生獲贈獎金獎品

十次車禍九次快！　歸仁警取締超速杜絕「玩命關頭」

《第二屆義行獎》開跑！尋找見義勇為使者　拾回助人初心

關埔國小一期完工　林智堅與百名學生射紙飛機迎第二屆新生

黃小妹考上嘉女！母打工養三口「10年沒回家」…縣長承諾：送她去看外婆

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

酒窩女選手甜唱改編版《戀人未滿》　哈林、李榮浩、王力宏都超愛！

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

當警察後盾！　屏東警友會贈柚子支持警治安維護工作

台南北門急水溪出海口南岸驚見漂流豬屍　動保處漏夜處理完畢

將台灣緊急醫療救護推向國際　東港安泰醫院到馬來西亞交流

溫泉觀光協會赴茨城簽友好交流協定　總會長李吉田：將爭取更多日本客來台

柚見中秋．超群卓月　產業徵才活動提供560個職缺

苗栗YouBike第1百萬人次出爐　後龍國二生獲贈獎金獎品

十次車禍九次快！　歸仁警取締超速杜絕「玩命關頭」

《第二屆義行獎》開跑！尋找見義勇為使者　拾回助人初心

關埔國小一期完工　林智堅與百名學生射紙飛機迎第二屆新生

黃小妹考上嘉女！母打工養三口「10年沒回家」…縣長承諾：送她去看外婆

韋蘭德無安打比賽後柯爾再飆14K　太空人連2先發14K歷史首見

惡駕駛亂丟菸蒂還逼車！　台灣大道「揮球棒嗆聲」狂追騎士1km

曾志偉爆娶媳婦進門！　曾國祥赴日秘婚6年女友…家人笑著回應了

美網／納達爾炸裂蛇球晉級8強　伍茲激動振臂歡呼

換瑜風波不斷　藍議員籲「1人1信」給黨中央：勿玩弄權術

雲端最前線／郭柯民調首低於蔡 宣布參選刻不容緩

英打擊犯罪署警官來台　與北市警座談分享緝毒概念與防制作為

防非法登釣魚台！日擬新警察部隊「配備衝鋒槍、直升機」　加倍巡邏警戒

團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧

聽說基隆三浦春馬瘦5公斤...「腹院長」陳其邁嚇到深夜下班走回家

地方熱門新聞

黃小妹拚上嘉女　台糖喊話「免5..

黃小妹拚上嘉女　縣長：送她回越..

即／高市國小流感群聚　69新生..

即／蘆洲紙工廠暗夜大火！　消防..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

台南善警全面加強取締超速重大違..

關埔國小一期完工

翻轉二手衣　香港媳婦創造新時尚

失智婦街上徘徊　警帶回奉茶家屬..

《義行獎》開跑！　尋找見義勇為..

眷村美味　何家琪萬巒製作有機「..

屏東單身及婚育租金補貼　單身最..

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

更多熱門

相關新聞

蔣揚中秋街友團圓活動提前歡度中秋節

噶瑪噶居蔣揚社福基金會，於中秋團圓佳節前夕，舉辦「2019年中秋節街友團圓活動」，9月1日中午在北門路二段光武里活動中心登場，邀請百名街友及50名腦麻兒童，由志工們擔任廚師分享豐盛午宴，讓長期在外的街友透過聚會感受有家的過節溫馨氣氛，也增加弱勢孩童與外界互動機會，感受溫暖社會關懷。

純網銀徵才大戰！這4類人才最搶手

兩岸中秋燈會在昆山　推一家親主題

中秋加碼！威力彩下周一頭獎衝3億

中秋連假國道「4大易塞時段」快避開

關鍵字：

中秋徵才活動職缺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

2年健身成果！長腿妹秀S曲線　網看完秒歪樓

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

韓國瑜惹怒媽祖退駕！乩童曝關鍵錯誤：不敬

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7男受害

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面