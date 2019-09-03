柚見中秋．超群卓月　產業徵才活動提供560個職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於9月6日上午9時30分至12時30分於安定區圖書館二樓舉辦「柚見中秋．超群卓月產業徵才活動」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中秋節將屆，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於9月6日上午9時30分至12時30分於安定區圖書館二樓舉辦「柚見中秋．超群卓月產業徵才活動」集結了20家廠商560個職缺，請民眾一定要來參加。

當日設攤廠商包括昇揚集成、南科日商東曹石英、群創光電、家登精密工業、能元科技、台灣穗高科技等電子半導體機械製造業，皆開出不少月薪3萬元以上的職缺；已久工業、和昌精密公司、常益鋼鐵、永鋒塑膠、綠巧築豐業、三商家購美廉社、安立潔實業及中國勞安衛生管理學會附設南科職訓中心、台灣卜蜂關係企業瑞福食品、國興畜產公司、全球運動眼鏡品牌華美光學、自行車配件製造翁佳公司及知名紡織界龍頭宏遠興業…等傳產、服務業也提供許多常日班、週休二日的職缺。

提供的職缺有各類作業員、各類技術員、各類工程師、各類助理工程師、電機人員/維修人員/倉管/門市人員、行政助理/採購人員、業務人員、貨車司機、清潔人員…等500多個工作機會，其中新普科技的多種工程師，起薪35K以上，FPGA研發工程師起薪更超過40K，和昌精密的製造部工程師起薪也達38K，請民眾多加把握。

永康就業中心表示，本次活動內容豐富，除就業媒合外，還安排專業師資為民眾做【履歷健檢】，寫出完整亮眼履歷贏得面試機會。並且為了讓民眾感受秋節的氣氛，推出了【柚見中秋創意手做DIY】，逗趣激勵人心的小柚子吊飾透過民眾的親手完成，增加就業信心，而當天參與就業媒合也有【求職送月餅】的好康-限量前50名面試民眾，可將小點心帶回家。永康就業中心以真誠為半徑，用尊重為圓心，祝大家求職順利，中秋快樂。

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://reurl.cc/2xzME/ /或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)或電洽：06-2038560永康就業中心。