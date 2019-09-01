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蔣揚中秋街友團圓活動　邀街友及腦麻兒童餐敘提前歡度中秋節

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▲噶瑪噶居蔣揚社福基金會，舉辦「2019年中秋節街友團圓活動」，邀請百名街友及50名腦麻兒童溫馨過節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲噶瑪噶居蔣揚社福基金會，舉辦「2019年中秋節街友團圓活動」，邀請百名街友及50名腦麻兒童溫馨過節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

噶瑪噶居蔣揚社福基金會，於中秋團圓佳節前夕，舉辦「2019年中秋節街友團圓活動」，9月1日中午在北門路二段光武里活動中心登場，邀請百名街友及50名腦麻兒童，由志工們擔任廚師分享豐盛午宴，讓長期在外的街友透過聚會感受有家的過節溫馨氣氛，也增加弱勢孩童與外界互動機會，感受溫暖社會關懷。

▲噶瑪噶居蔣揚社福基金會，舉辦「2019年中秋節街友團圓活動」，邀請百名街友及50名腦麻兒童溫馨過節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔣揚基金會於1998年成立「街友愛心之家」，以照顧遊民、輔導就業及重返家庭社會為目標。有感於毒品危害日深，2001年開始協助推廣校園反毒宣導，2015年起以「佛祖請吃飯」倡導關懷弱勢，每年端午、中秋及農曆年前均會舉辦餐會，邀街友餐敘交流，近年並將關懷觸角延伸至腦性麻痺患者。

今年中秋團圓活動由噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會主辦，街友愛心之家、台南市噶瑪噶居戒癮協進會、噶瑪噶居執事會（台南噶瑪巴道場、台北祖菩道場、高雄那洛巴道場）台南市腦麻協會、天使之翼美容美髮及大光里辦公處共同協辦。

▲噶瑪噶居蔣揚社福基金會，舉辦「2019年中秋節街友團圓活動」，邀請百名街友及50名腦麻兒童溫馨過節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中秋團圓午宴採自助方式，由志工自行採買烹煮，邀請街友及腦麻兒童共同分享，現場並有美容美髮義剪服務、反毒有獎徵答、大體導師捐贈宣導、諮商協助、自立生活租屋補助、並致贈每位出席的街友扶助金、秋衣及月餅，讓街友也能享受過節氣氛。蔣揚基金會董事長譚守馨女士並發放紅包。

▲噶瑪噶居蔣揚社福基金會，舉辦「2019年中秋節街友團圓活動」，邀請百名街友及50名腦麻兒童溫馨過節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔣揚基金會天津洛本仁波切表示，蔣揚於2011年起推動街友器捐大體回饋，並於三大節日餐敘中宣導行善，總計己有眾多街友響應，迄今已有6人完成遺願，在人生最後階段以己力回饋社會幫助其他人，讓人生最後一程更有尊嚴。

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