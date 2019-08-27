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韓國瑜的好友們VS.郭台銘的好友們　陳思宇秀比較圖：總統格局要大

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▲▼陳思宇秀出韓國瑜與郭台銘的「好友們」比較圖。（圖／翻攝自直播線上youtube）

▲陳思宇秀出韓國瑜的「好友們」比較圖。（圖／翻攝自直播線上youtube）

記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選韓國瑜陣營與郭台銘陣營的動向與互動，成為近日矚目的關鍵，台灣民眾黨發言人陳思宇就在節目秀出比較圖，分析雙方的「好朋友們」都是那些人並表示，總統的格局要大，也希望能夠選出一位「C位的總統」。

陳思宇在政論節目《直播線上》表示，郭柯王三人合體的當天，網路上很多人都說郭台銘變得不一樣了，頭髮染黑了，皮膚變得平整了，很多人形容「他就好像魯夫」。

▲▼陳思宇說郭台銘再次現身的情境很像魯夫。（圖／翻攝自直播線上youtube）

▲陳思宇說郭台銘再次現身的情境很像魯夫。（圖／翻攝自直播線上youtube）

陳思宇強調，有8個字要送給郭台銘，「C位出道、C位總統」，為什麼要說C位出道，如果有看韓國的綜藝節目就知道，只有第一名的團體可以站在中間，在這一次總統大選，如果有一位C位總統、C位政黨，也就是站在中間路線的總統、站在中間路線的政黨、站在中間路線的立委，對這一次的選舉會有非常大的不同。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

陳思宇接著拿出「韓國瑜的好朋友們」九宮格表示，要了解一個人還要了解他的好朋友們是誰，韓國瑜的好朋友們包括有張榮味、張安樂、顏清標、蕭景田、潘恆旭、許崑源、謝龍介等等。

▲▼陳思宇秀出韓國瑜與郭台銘的「好友們」比較圖。（圖／翻攝自直播線上youtube）

▲陳思宇秀出郭台銘的「好友們」比較圖。（圖／翻攝自直播線上youtube）

陳思宇再拿出「郭台銘的好朋友們」，圖上分別是美國總統川普、前捷克總理索波特卡 (Bohuslav Sobotka)、軟銀集團創辦人孫正義、蘋果執行長庫克。

陳思宇總結，總統的個局要大，確實非常期待一個C位的總統、C位的政黨、C位的立委。

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘,九宮格,C位,魯夫,陳思宇

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