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四人居陋室無衛浴廚房　慈濟助修繕讓居家清淨舒適

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▲▼雲林黃女士一家四口住在20多年的破舊小平房，房屋老舊、沒有廚房與廁所。慈濟基金會經評估後協助規畫隔間及整理，當地慈濟志工動員多次前往修繕天花板、牆壁油漆，清掃堆滿雜物等，8月底完成工程，如今黃女士家中有廚房、有衛浴間，就讀高中的孩子也終於有自己的房間可以安靜讀書。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

雲林黃女士一家四口住在20多年的破舊小平房，房屋老舊、沒有廚房與廁所，黃女士平時在戶外煮食，每當下雨時就無法下廚，失智的婆婆如果有需方便，晚上只能在房間用坐式便盆，故屋內空氣不好。慈濟基金會經評估後協助規畫隔間及整理，當地慈濟志工動員多次前往修繕天花板、牆壁油漆，清掃堆滿雜物等，8月底完成工程，如今黃女士家中有廚房、有衛浴間，就讀高中的孩子也終於有自己的房間可以安靜讀書。

雲林縣四湖鄉慈濟照顧戶黃女士家裡的老舊平房只隔成3間：一間是客廳，一間黃女士的婆婆住，另一間則是黃女士與先生、已讀高中的兒子3位一起住。屋齡20多年的天花板已損毀、牆壁裂縫，房屋旁的空間堆滿雜物。

▲▼雲林黃女士一家四口住在20多年的破舊小平房，房屋老舊、沒有廚房與廁所。慈濟基金會經評估後協助規畫隔間及整理，當地慈濟志工動員多次前往修繕天花板、牆壁油漆，清掃堆滿雜物等，8月底完成工程，如今黃女士家中有廚房、有衛浴間，就讀高中的孩子也終於有自己的房間可以安靜讀書。（圖／慈濟基金會提供）

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由於沒有廚房與廁所，黃女士在屋外圍牆旁簡單地圍一個無門窗的空間當廚房，每當風雨來時無法煮食。一家四口盥洗、上廁所都要走到屋後已無人居住的處所使用，但因地處偏避，黃女士的婆婆晚上出門不方便，又有失智症，因此晚上婆婆就在坐式便盆處理，雖可方便她在晚上使用，但造成屋內空氣不好！

如此居住環境，卻因黃女士家中收入微薄，無力修繕。平時陪伴這戶人家的慈濟志工吳林月秀及其他慈濟志工提報給慈濟基金會社工，希望能改善這一家人居住環境。經慈濟基金會營建處評估與規劃後，雲林北港地區慈濟志工從7月起動員協助修繕天花板、油漆，清掃堆滿雜物的地方並予以整理、規畫隔間，廚房及孩子的房間，讓孩子有讀書休憩的單獨空間。

▲▼雲林黃女士一家四口住在20多年的破舊小平房，房屋老舊、沒有廚房與廁所。慈濟基金會經評估後協助規畫隔間及整理，當地慈濟志工動員多次前往修繕天花板、牆壁油漆，清掃堆滿雜物等，8月底完成工程，如今黃女士家中有廚房、有衛浴間，就讀高中的孩子也終於有自己的房間可以安靜讀書。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼雲林黃女士一家四口住在20多年的破舊小平房，房屋老舊、沒有廚房與廁所。慈濟基金會經評估後協助規畫隔間及整理，當地慈濟志工動員多次前往修繕天花板、牆壁油漆，清掃堆滿雜物等，8月底完成工程，如今黃女士家中有廚房、有衛浴間，就讀高中的孩子也終於有自己的房間可以安靜讀書。（圖／慈濟基金會提供）

經過一個多月的努力，黃女士的家變得舒適又便利。8月31日慈濟志工為黃女士一家歡喜入厝，除了準備發糕祝福蒸蒸日上，準備蘋果代表平平安安，而紅棗是代表健康無煩惱，另外還有吉祥圓滿的柚子、桂圓來祝福。

營建處陳姓同仁表示，屋頂內部都是原木，實木底板經過歲月的洗禮，紋路都顯現出來了，比原來的天花板還漂亮，那是買新的板子所感受不到的。

▲▼雲林黃女士一家四口住在20多年的破舊小平房，房屋老舊、沒有廚房與廁所。慈濟基金會經評估後協助規畫隔間及整理，當地慈濟志工動員多次前往修繕天花板、牆壁油漆，清掃堆滿雜物等，8月底完成工程，如今黃女士家中有廚房、有衛浴間，就讀高中的孩子也終於有自己的房間可以安靜讀書。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼雲林黃女士一家四口住在20多年的破舊小平房，房屋老舊、沒有廚房與廁所。慈濟基金會經評估後協助規畫隔間及整理，當地慈濟志工動員多次前往修繕天花板、牆壁油漆，清掃堆滿雜物等，8月底完成工程，如今黃女士家中有廚房、有衛浴間，就讀高中的孩子也終於有自己的房間可以安靜讀書。（圖／慈濟基金會提供）

吳慶龍村長表示，這個村莊靠海邊，偏遠又窮，感恩師兄師姊來幫忙，我代表他們跟師兄師姊說聲道謝、感恩！蔡淑薇鄉代表示，非常感恩慈濟給予弱勢家庭的幫助，真的非常感謝！

有了一個清淨的家，黃女士歡喜地說：「感謝師兄、師姊的幫忙，真的感恩，之前的房子會漏雨，現在修理好了！好感謝，讓我們有新厝可住、心裡很溫暖。」

一路陪伴的慈濟志工吳林月秀表示，證嚴法師教導我們要給需要的人一個安心、安身、安生的地方，所以朝著這精神，來幫忙有困難的家庭。

▲▼雲林黃女士一家四口住在20多年的破舊小平房，房屋老舊、沒有廚房與廁所。慈濟基金會經評估後協助規畫隔間及整理，當地慈濟志工動員多次前往修繕天花板、牆壁油漆，清掃堆滿雜物等，8月底完成工程，如今黃女士家中有廚房、有衛浴間，就讀高中的孩子也終於有自己的房間可以安靜讀書。（圖／慈濟基金會提供）

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