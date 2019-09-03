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讓軍警消執勤無後顧之憂　郭台銘提5大保障建言：今日公祭明日絕不忘記

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▲▼郭台銘參與忠烈祠的秋祭大典。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

▲郭台銘參與忠烈祠的秋祭大典。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／綜合報導

今天是93軍人節，鴻海集團創辦人郭台銘抵達嘉義，與嘉義市長黃敏惠一同參與忠烈祠的秋祭大典，表達對先賢烈士的敬悼。隨後，郭台銘表示，身為警眷的他，對於鐵路警察李承翰殉職一事覺得痛心，認為政府一定要成為軍、警、消同仁的堅強後盾，並且提出保障軍警消權益的5大制度，包括：足夠的人員配置、改善過勞執勤環境、及時汰換老舊裝備、績效評比合理及科學化，以及流浪警察問題。

郭台銘3日下午在臉書上表示，他在93軍人節和黃敏惠一同參與忠烈祠的秋祭大典，表達對先賢烈士的敬悼。軍人節同時也是「第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日」，這個節日對中華民國來說意義非凡，「我不僅要對所有替中華民國犧牲、奉獻的國軍官兵及義士致上最高敬意，更要對所有在日常生活中保護、照顧人民的軍、警、消人員，說聲辛苦了！」

▲▼郭台銘參與忠烈祠的秋祭大典。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

郭台銘提到，這一天同時也是李承翰入祀忠烈祠的日子，現場莊嚴肅穆，濃重的哀傷卻也感染著所有人，大家陪著警察弟兄姐妹夥伴與李承翰的家人們，一起送他最後一程。「身為警眷的我，仍對兩個月前發生的悲劇感到痛心；今日在場眼見承翰父母親傷心的神情，我感到強烈的不忍、幾近心碎，也在心底更加堅定地主張維護軍、警、消夥伴的勞動權益。」

郭台銘分享了嘉義市府整理的李承翰一生，內容為「承翰就從小立志投身警界，放棄就讀名校的機會，錄取了台灣警察專科學校，也以優異成績畢業並通過警察特考，並以第一志願分發到鐵路警察局。承翰是嘉義子弟，為了照顧年邁雙親，選擇返鄉服務，因為工作主動熱忱、績效優良，屢獲警局表揚，卻在今年7月3日服勤時，因為處理補票糾紛，而遭到兇嫌以利刃攻擊。承翰為了顧及旅客安全與考量車廂密閉空間，他沒有想到個人安危、選擇以徒手與兇嫌對抗，不幸在搏鬥過程中遭到刺傷，直到倒下最後一刻仍緊握歹徒的手不放，最後因傷勢過重而因公殉職，壯烈成仁。」

▲▼郭台銘參與忠烈祠的秋祭大典。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

郭台銘說，這是嘉義市府給李承翰的祭文，卻也是每一位警察同仁日常要面對的情況，更是身為警眷家人的生命必須要有的心理準備。當孩子與家人穿上制服維護社會秩序、人民安全，總是擔驚受怕、不禁要在心底暗問，「那誰來保護他們？」

郭台銘強調，自己的父親也是警察，從小被警察的微薄薪水養大、住在警眷宿舍的他，體內留著警察的血，非常清楚警察、警眷打落門牙和血吞的辛酸。早年他家連沙發也沒有，一直到念小學四年級才有球鞋可以穿，但從不以為恥，更以身為警眷子弟為榮。

「奉公守法、照顧人民的警察應該受到社會的尊重以及政府的支持。」郭台銘說，警察同樣有血有淚，同樣需要所有同胞的關懷和照顧，懇請全國民眾能將所有警察和警眷心情也當成自己的心情，將心比心，多給他們一些安慰和鼓勵。

▲▼郭台銘參與忠烈祠的秋祭大典。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

郭台銘也認為，政府一定要成為軍、警、消同仁的堅強後盾，讓他們在執行危險勤務時，能夠沒有後顧之憂。軍警消同仁權益的保障，一定要從制度面著手，包括「人員的配置要足夠」、「過勞值勤的環境要改善」、「老舊裝備要及時汰換」、「績效評比要合理、科學化，符合社會實情＆執勤實況」、「更不能讓有志服務社會、報考警校的年輕人淪為流浪警察，變成政府自己製造的人球問題」。

最後，郭台銘表示，過去或有太多的遺憾與闕漏，為了李承翰與所有辛苦執勤的軍警消同仁，還有很多事要共同努力，決不能再讓「今日公祭，明日忘記」再發生。並且hashtag「#九三軍人節向國軍致敬」、「#全國軍警消弟兄姊妹們辛苦了」、「#今日公祭明日絕不忘記」、「#中華民國」

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