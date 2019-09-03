溪邊野餐「硬要跳水」　瞪大眼睛、無法喊叫失蹤...遺體尋獲

▲警消3日上午11點在落水點下游處尋獲葉男遺體 。（圖／記者陳玉翻攝）



記者陳玉／台中報導

台中22歲葉姓男子2日與王姓友人等7人到豐原區埤豐橋旁空地野餐，期間葉見溪水想下水，王相勸水況不佳，但葉仍跳下後掙扎求援，隨後消失在水中，友人嚇壞馬上報案；警消2日出動多名人員搜救未果，3日早上11點多，終於在落水點附近找到葉男遺體，經家屬指認確認後，後續交由警方協助。

台中市消防局第一大隊副隊長楊世葆表示，2日上午11點44分獲報後，立即出動12個單位、22車，包含3個橡皮艇、5名潛水人員，後續有10名海龍隊員加入搜救，總計共63人，但搜尋未果，傍晚5點多先收隊，3日早上8點再做搜尋，在11點左右，在落水點往下游約20公尺處發現溺水者，已無生命跡象，將泥者打撈上岸，經葉男父親指認後確定為葉男。

▲王姓友人在溪邊等待警消救援，無奈3日仍還是接獲好友溺斃的噩耗。（圖／記者陳玉攝）



與葉男同行王姓友人表示，葉是他表妹的男友，2日帶著葉與其他板模同業到埤豐橋下的空地野餐，葉見一旁為溪流，已經先下水過一次，會游泳的王有阻止，並查看發現溪水混濁、人無法浮起，要葉不要再下水。

但葉不聽勸，二度跳入水中，隨後便揮動雙手求救，王見他「瞪大眼睛、無法喊叫」就消失在水中，雖想下水過去救人，但驚覺水深作罷，立即打電話求援，無奈今天還是接到葉溺斃噩耗，相當難過。