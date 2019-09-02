工人早上都愛吃「炒麵+豬血湯」　在地人一秒認出：標準台中式早餐啊

▲不只是工人，台中很多人早上都吃這套組合。（圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

早餐店每天早上都會擠滿上班族與學生，對很多人來說，卡啦雞腿堡配大冰奶是最佳選擇，但一名網友最近發現，工人們好像很少到早餐店消費，他們的早餐幾乎都是炒麵加豬血湯，令他實在非常納悶，因為這樣的搭配比較常出現在午餐或晚餐，似乎只有工人一大早就這樣吃。

原PO在PTT表示，他身邊的工人早上不外乎就是吃炒麵加豬血湯、肉燥飯搭魚丸湯，或是蚵仔麵線配油豆腐，不只量很大，而且都比較油膩，似乎跟一般人的習慣不太一樣。

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▲工人需要消耗大量體能，早餐絕對要吃飽。（圖／記者季相儒攝）



這篇貼文一出，網友們立刻就認出原PO一定是台中人，因為「炒麵+豬血湯」就是專屬台中的經典組合，「明明就台中式早餐，好吃啊！」「你台中人齁？」「我以前住台中也這樣吃啊！台北早餐店難吃的跟鬼一樣。」「會這樣點的真的只有台中，其他地區很少。」

還有很多人解惑，之所以工人早餐習慣吃這些食物，就是為了要累積足夠熱量，才有力氣撐整個上午，「又油又香才有力啊！」「吃蛋餅奶茶是要人家工作到一半暈倒膩？」「好吃便宜又會飽啊！吃完直接一瓶阿比。」「比較油 ，不會粗工作一半覺得餓然後無力。」「麵是快跟飽足感，豬血湯排毒。」

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