惡駕駛亂丟菸蒂還逼車！　台灣大道「揮球棒嗆聲」狂追騎士1km

記者陳玉／台中報導

台中一名鄭姓騎士1日深夜行經西屯區台灣大道3段上，突遭一旁轎車從車內丟出的菸蒂波及，鄭上前理論，對方卻亮出球棒揮舞嗆聲；警方表示，鄭2日晚間已有到案提告恐嚇，也已循線找到汽車駕駛並承認有丟菸蒂舉動，但持球棒嗆聲部份，還需待駕駛到案說明才能釐清。

▲鄭姓騎士遭黑色轎車「逼車+持棒恐嚇」，他怒而將行車畫面PO上網。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



1日晚間11點多，26歲鄭男騎車沿著台灣大道慢車道往東海方向行駛，途中有一輛轎車朝窗外丟出菸蒂，不慎波及到鄭，鄭不滿上前想理論，但對方不肯停下，鄭只好繼續往前騎，未料對方「越想越不爽」，竟加速追上鄭後逼他停到一旁，坐在副駕的男子更搖下車窗持球棒揮舞叫囂。

▲鄭男PO出報案三聯單，要對方「敢做要敢承認」，快點到案說明。



鄭男機警地繞過轎車後繼續往前騎，但對方緊追不捨，副駕男子更持續伸出球棒對著騎士吼叫，雙方追逐近1公里後，駕駛才開車離去，鄭怒而將行車紀錄器畫面上傳到臉書社團《爆料公社》，寫下「今天被丟煙蒂，反問了之後對方還要請你吃球棒？」，已做筆錄提告，要駕駛敢做要敢承認。

對此，第六警分局西屯所副所長張竣凱表示，警方網巡發現此事後，主動聯繫鄭男，鄭已於2日晚間8點到所提告恐嚇，目前也循線找到駕駛，駕駛也承認有丟菸蒂行為，但持棒揮舞部分，待駕駛到案說明後才能釐清。