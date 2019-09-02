硬要跳水...友人目睹他「瞪大雙眼、無法求救」消失水中

記者陳玉／台中報導

台中22歲葉姓男子是板模作業人員，2日與王姓男子等5名友人到豐原區埤豐橋旁空地野餐，未料葉見溪水想要下水，會游泳的王認為水混濁、狀況不好，要葉不要下去，但葉不聽勸仍跳下，一下水後就掙扎求救，王雖想前往救援，但驚覺水位太深作罷，「他瞪大眼睛、連呼救都來不及」，目睹葉消失在水中，王也無奈說「有阻止他了⋯」，現在只能站在溪邊等待警消搜救，期待奇蹟出現。

▲王姓友人在溪邊焦急等待，期望奇蹟出現。（圖／記者陳玉攝，下同）

台中市消防局2日上午11點44分獲報，豐原區埤豐橋有1名22歲葉姓男子溺水失蹤，立即出動12個單位、22車，包含3個橡皮艇、5名潛水人員，總計53人，在埤豐橋、后豐東橋及國道一號等3個區域設置攔截點，截至下午4點為止，搜救人員都未發現葉男身影。

與葉男同行王姓友人表示，葉是他表妹的男友，2日帶著葉與其他板模同業一起到埤豐橋下的空地野餐，葉見一旁就是溪水，已經有先下水過一次，王見狀有阻止，上前查看發現溪水混濁、人無法浮起，要葉不要再下去了。

▲▼溪邊還留有葉男衣物（上圖），警消人員持續在事發地點附近搜救。

但葉不聽勸，仍二度跳入水中玩耍，隨後便揮動雙手求救，王指出「他瞪大眼睛、連喊叫都來不及就下去了」，王雖立即下水想過去救人，但驚覺水深作罷，只能目睹葉消失在水中，現在一行人只能在溪邊等待，期待奇蹟出現。

對此，警方表示，埤豐橋位置為石岡水壩下游，因水壩固定洩洪會導致水位上升、水流湍急，橋邊都有設置「請勿戲水」的警告標誌，也有在地居民見有人下水會通報警方，但仍有部分民眾不聽勸，只能呼籲大眾，外出遊玩一定要小心安全。