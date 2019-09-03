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狼男性侵KTV酒醉女同事　歡送趴變「撿屍單戰」影片存電腦　下場出爐

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▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲小正（化名）開心歡送離職同事，卻被同事撿屍性侵。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者張靖榕／綜合報導

台中吳姓男子在知名KTV當服務生，因同事要離職而和大家在包廂舉辦歡送趴，後來看到女同事小正（化名）醉倒想撿屍，叫了計程車送她到租屋處「單戰」，還拍下性愛過程。過程記憶相當模糊的小正醒來後覺得那邊怪怪的，離開住處後立刻報警。吳男存在電腦裡的性愛影片被警方找出後，以39萬元和小正和解，並被判2年緩刑5年。

吳男和小正和解後已先支付3萬元，剩下的分期36個月支付，每月支付1萬元。法官根據2人和解結果，除判吳男緩刑5年，若他有任何一期未支付，就視同全部到期，讓小華能夠聲請民事強制執行，情節嚴重可由檢察官聲請撤銷緩刑。

判決書指出，吳男和小正都在KTV當服務生，2018年7月因一名男同事要離職，31日便和大家在包廂內辦歡送趴唱歌暢飲。到了隔天清晨6時，吳男被小正醉倒在沙發上的模樣勾起性慾，隨即叫計程車載小正回到租屋處2樓房間休息。

吳男脫光小正衣服幫她擦拭身體，並幫對方換上自己的T恤，他看到小正醉得不醒人事就趁機性侵，還用GOPRO錄下小正私密處和正面全裸，之後把影片傳到電腦主機存檔。

小正在醒來後覺得身體不對勁，但因無法證明吳男對他做了什麼，只能先假裝若無其事地離開，到家後才決定報警處理。檢警持搜索票到吳男住處搜查，在電腦裡發現吳男拍下的性愛影片，取走GOPRO和記憶卡當作鐵證。吳男當即坦承犯下罪刑。

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