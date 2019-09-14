爸媽都死了…她拼命打工念大學辛苦活著　姊姊把869萬遺產領走花光！

▲姊妹看到大筆遺產，已被慾望沖昏了頭。（示意圖／記者孫于珊攝）

記者陳雕文／高雄報導

有沒有這麼自私！高雄一名女子很早就喪父，4年前又失去母親，18歲的她靠自己打工存錢念大學，辛苦地活著，但她萬萬沒想到，母親其實有為她準備869萬餘元的遺產，但被其同父異母的姊姊提領一空，全挪為己用！女大生20歲後調取帳戶明細發現真相，姊姊還謊稱是幫母親還債，雙方鬧上法院。

2015年3月女大生就讀高三期間，母親肺癌逝世，法院改由大其8歲、同父異母的姊姊擔任監護人，她原以為會跟姊姊相依為命，但姊姊雙眼閃著金幣，貪婪的慾望勝過照顧妹妹！

▲姐妹的感情因為遺產而決裂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

住新竹的姊姊先帶女大生到銀行開戶，還替她保管存摺、印鑑與提款卡、密碼，並承諾每月會匯給生活費1萬元，要女大生好好念書。但女大生在高雄念書的日子裡，每個月匯入的生活費都不到1萬，有一次還只有2千元，讓她真的覺得快餓死了，只能靠自己打工支應開銷，每個月薪資約1萬8千元，但她不願計較，只求溫飽度日。



半工半讀的女大生感到奇怪，心想母親怎麼都沒有留半毛錢給她？等到滿20歲後，決定去銀行調取帳戶明細，才發現裡面本來存有869萬7060元，但都被領走！她急忙追問姊姊，但對方辯稱母親生前有負債，錢都花光了，直到她表明有去銀行查過帳戶明細，姊姊才承認領走款項，但又說等她大學畢業後才會還…女大生決定提告討公道。

法院審理時，姊姊承認動過妹妹的錢，但否認侵占；姊姊解釋，母親生前罹癌的醫療費用、住院費用、喪葬費用共200多萬，都是她的丈夫、叔叔等親屬代墊，再加上妹妹的學雜費、生活開支，合計共376萬餘元，因此提領遺產清償，而給妹妹的生活費都是現金支付，沒有留下記錄。

但是，母親過去住院、治療加起來的花費，實際上根本不超過50萬元，而姊姊信用卡的消費項目涵蓋汽車加油費、旅館住宿費及百貨購物，還借貸120萬給婆婆，其餘拿來繳保費、購買基金，反倒讓妹妹過著必須半工半讀的日子。

法官一審認定姊姊貪財狡辯，依侵占罪判4年徒刑，上訴後，高等法院高雄分院考量其已返還部分款項，並與妹妹達成和解，因此改輕判2年徒刑，緩刑5年；全案定讞。

▼姊姊將遺產提領花光，讓妹妹過著苦日子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）