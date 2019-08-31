華映裁撤2100員工　200移工嘆：打包像逃難

▲華映桃園廠傳出大量解雇訊息，市府勞動局呼籲華映應依法通報，圖為華映龍潭廠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

華映桃園廠日前傳出將辦理大量解僱2100員工案，包括市長鄭文燦、勞動部長許銘春都呼籲華映要負起照顧勞工與移工權益，但不少移工私下感嘆，3天前才接到公司解雇通知，臨時要找工作根本很難，移工也說，這兩天忙著打包感覺好像要逃難一樣；市府勞動局指出，迄今尚未收到華映大量解雇計畫書，呼籲華映依法通報，協助移工轉換雇主等權益。

大同公司旗下的華映面板廠，因爆發財務問題傳出將大量解雇勞工，多數本國與外籍移工都將面臨解雇，預計60天後生效，僅留下少數人員回聘，住在廠區宿舍本國籍與外籍員工接到通知這兩天忙著打包，其中外籍移工總數約200餘人，本週三收到通知，30日是最後1天，大家忙著打包個人行李，更有不少廠商到廠區搬設備。

▲華映桃園廠傳出大量解雇訊息，華映龍潭廠移工集體聽取廠方解雇說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有印尼籍移工透露，來台灣工作還不到一年就被通知要關廠，她不知道能轉到哪裡去，來台打工印尼人很多，大家都想工作賺錢，如果找不到新的雇主繼續工作，在印尼家人都很難過日子，大家心裡都很緊張。

市府勞動局指出，華映聲請重整遭法院駁回，勞動局8月底曾二度聯繫華映公司，瞭解公司未來人力規畫，並要求華映務必遵守勞動法令，30日已提出回應如下：

▲華映桃園廠傳出大量解雇訊息，華映龍潭廠移工忙著打包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

一，華映公司表示2019年8月31日凌晨起內部先行斷電，並請宿舍同仁於8月30日前搬離宿舍，其受影響移工人數達200人之多。

二，公司表示確實無法處理生活照顧事宜，本局立即於8月30日進行緊急安置作業，並於晚間10時完成。

三，針對華映公司無法善盡對移工之生活照顧服務事項部分，本局將處以最高罰鍰新臺幣30萬元，並函請勞動部進行廢聘事宜。

四，俟廢聘後，將盡速協助移工離境或轉換雇主事宜，另有關薪資、資遣費部分，勞動局將持續協助與維護移工應有權益。

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