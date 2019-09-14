轉運站遭6人包圍！低收女大生被「強逼掏2000元」淚崩：1個月餐費

記者鄒鎮宇／台北報導

台北市一名女大生日前到住家附近的南港轉運站時，遭6名年輕人包圍纏上，最後在另外4名凶神惡煞的人逼迫下，掏出錢包內2000元的飯錢繳交，最後因錢包內空蕩蕩，被媽媽發現才淚崩說出真相，讓媽媽痛批這些年輕人根本是「恐嚇取財」。

據《東森新聞》報導，女大生媽媽表示，女兒到南港轉運站附近購買開學要用的文具時，有6個穿著紅背心的小朋友立刻上前包圍，以要辦「慈善機構」的名義要求她簽名，沒想到簽完要離開時，竟又被包圍說要「繳錢」，還限定金額至少1000元。

「叫她2000元全部都給！」女大生的媽媽氣憤地說，女兒當下打開錢包，發現只有2000元，對方見狀立刻要求全部都須捐款，「不給他就是圍著人，然後旁邊有4個大人，男女都有，臉很兇惡看著我女兒」，女兒也因害怕忘記錄影蒐證，將2000元乖乖繳上。

▲▼女大生一個月2000元的餐費被迫繳交給「慈善機構」。（圖／東森新聞）



女大生的媽媽表示，她發現女兒錢包內完全沒有錢，由於家中是低收入戶，2000元等於女兒一個月的餐費，本以為對方是不是把錢拿去做壞事，逼問之下對方才爆哭說出錢被拿走的經過，「哭得很大聲，她就是被恐嚇取財」。

由於日前發生一群自稱高中生畢業生的人，以要籌6萬元學費為由，在台北車站尋找國中生下手討要1000元，目前已有一名國二男生受害。警方表示，不排除是集團犯案，並呼籲民眾若遇到可大聲呼救，或立刻報警求助。

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