兩岸農業論壇 台灣「魚菜共生農場」技術西進

▲海峽兩岸農業論壇。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄、任以芳／台北──山東連線報導

第25屆台魯經貿洽談會子活動「海峽兩岸農業論壇」1日在山東濰坊舉行，看好台灣在現代農業、文化旅遊、特色小鎮建設等方面的成熟經驗，未來濰坊當地將引進台灣「魚菜共生農場」的生產模式，希望幫助山東本地農業轉型升級。

海峽兩岸農業論壇由國台辦經濟局、中國農業農村部海峽兩岸農業交流協會、潍坊市人民政府等單位主辦，以「農業大發展、鄉村大振興」為主題，兩岸農業、鄉村相關領域專家學者、商界人士以及兩岸媒體超過2000多人與會。

▲海峽兩岸農業論壇，台灣展示特色農產。（圖／記者陳政錄攝）

《濰坊日報》報導，論壇活動讓當地政府可以充分挖掘與台灣農業交流合作的潛力，以台灣清淨大地魚菜共生農場的生產模式為例，當地政府相當看好此模式，認為透過魚和菜互相滋養的水循環系統，可以達到自我平衡、可量產、省水、省電、省勞力，魚及菜皆能有收入等特點。

除了台灣的農業科技、技術，特色小鎮的建設也是活動焦點之一。幸福村農業創業園有限公司總執行長程少華在接受《中新社》採訪時提到，自己正在濰坊當地建設「台灣幸福小鎮」，此項目包含幸福小鎮、海峽兩岸農業創業園、台灣有機精品蔬菜園三大部分。

他指出，此農業產業園項目於2017年立項，佔地大約1500畝，由台灣幸福小鎮專門發展高產質農業，有機農業推廣和農民教育培訓，「一年多下來幫助不少農民轉型。」

▲海峽兩岸農業論壇台灣館展區。（圖／記者陳政錄攝）

第25屆魯台經貿洽談會定於9月1日至4日在山東濰坊舉行。本屆魯台會以「聚焦新動能 共享新機遇」為主題，包括開幕式、海峽兩岸博覽會、海峽兩岸農民論壇、專項對接洽談、現場考察對接五大版塊。