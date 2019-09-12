李孟居「危害國安」遭拘留　陸委會呼籲陸方「立即完整說明」

▲屏東枋寮鄉政顧問李孟居（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者曾俊豪／台北報導

國台辦證實屏東枋寮鄉政顧問李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」被依法審查。對此，陸委會發言人邱垂正今（12日）再次呼籲陸方應立即對外完整說明，而國人在陸因案遭羈押拘留人數，據陸方曾提供資料顯示，約有1300餘人在陸服刑，不過，這些人數並未針對政治因素遭關押統計。

國台辦11日在例行記者會上證實李孟居被捕，隨後，陸委會與海基會均發表聲明，呼籲陸方公布李孟居遭關押之地點及涉嫌違反之法令等，並儘速安排家屬赴陸探視。陸委會下午的例行記者會上，發言人邱垂正再次就此事回應。

他表示，截至目前陸方尚未依「兩岸共打協議」向我方及家屬通報，李孟居為何遭陸方限制人身自由？所涉及法律依據及目前關押地點，國台辦只用「涉及從事危害國安犯罪活動已被依法審查」模糊以對，說法完全無法回應外界質疑。

邱垂正指出，李孟居入境深圳失聯至今23天，政府已組成專案救援小組，相關部門會持續透過窗口與陸方聯繫，要求儘速說明本案相關事項。

此外，據陸方曾提供資料顯示，約有1300餘人在陸服刑，不過，這些人數並未針對政治因素遭關押統計。邱垂正提醒，兩岸政治體制不同，各有不同法律規定，呼籲國人遇有相關問題可聯繫政府尋求協助。

▲國台辦發言人馬曉光證實李孟居「危害國家安全」被捕。（圖／記者曾俊豪攝）