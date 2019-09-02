2女一起洗澡！她下秒裸體「無傷痕」斃命　屍檢全身突現「圓狀灰白斑」

▲她洗澡中離奇死亡。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省南京市薑姓女子近日捲入一件超離奇的意外慘案。當天，她的好閨蜜從外地來到南京遊玩，入住自己家。沒想到，洗澡的時候，閨蜜突然大聲慘叫呼救，等人破門而入的時候，已經全身「無傷口」斃命浴室中，屍檢時身體卻詭異出現多處「圓狀灰白斑」。

據《江蘇廣播電台》報導，張姓死者8月25日從江蘇省宿遷市到南京來遊玩，當晚就住在好友薑女家中。晚上睡覺之前，兩人一起來到浴室洗澡。這時，先進去淋浴的張女突然大聲呼救，慘叫「有電」。

聽到呼救後，薑女的第一反應就是破門救人，用錘子把浴室的玻璃砸掉，隨後打開門，立馬發現已經倒地昏死的好友，急忙拉起時，感覺自己也被電擊了一下，立馬嚇傻，不敢再擅自營救，馬上報警求救。

事後，麒麟派出所表示，此案初步排除他殺，確認遺體上多處「圓狀灰白斑」是電流斑，但需要進一步確認真正死因。

對好閨蜜的喪命，薑女認為，很有可能是家中的熱水器漏電導致的。但是，涉案熱水器的廠商工作人員在命案的次日也來到薑女家中，進行了一個初步的檢查，離奇的是未發現有任何異常。此外，水電工人也打開熱水器和浴室的蓮蓬頭，試圖當場測試。電工拿著電筆，把整個浴室都測了一遍，也沒有發現漏電的情況。

得知結果後，薑女的心情更加沉重，閨蜜在自家的浴室間內離奇死亡，卻測不出漏電的點。他們一家人表示，現在就是等待警方的調查結果，「如果好友是觸電身亡，希望能夠有專業檢測部門儘快到她家把問題查出來。」