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尷尬保持距離！蔡英文多次主動握手　柯文哲慣性抓頭一度縮手

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▲▼蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、台北市長柯文哲日前為了「台灣價值」爭論不休，2日再次同框出席活動。柯文哲一度在媒體要求下，也不願跟總統握手，而一整場活動，兩人互動不多，即便握手也多是蔡英文較大方主動，柯文哲則略顯尷尬，甚至習慣性一直抓頭，並保持相當程度的距離。

蔡英文與柯文哲都出席上午的「計程車產業升級服務2.0記者會」，柯文哲依照基本儀節，先行抵達會場等候；隨後蔡英文車隊抵達，下車後與柯文哲在內的大家禮貌性握手。

接著，蔡英文在簽到處簽名時，媒體不斷追問「台灣價值」的問題，同時也把問題指向柯文哲，「要不要請總統交考卷？」等尖銳提問；蔡英文面對眾多媒體，都面帶微笑不語，倒是柯文哲不斷面露尷尬的笑。

值得注意的是，現場有記者向柯文哲要求跟總統握手，「市長為何不跟總統握手？」這時候柯文哲笑著說，「我為什麼要聽你的」。兩人最後並未握手，便進入會場聽取簡報。

在聽取中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義簡報時，蔡英文頻頻點頭，而柯文哲則是不時低頭寫筆記，都未有任何交流對話；不過在蔡英文上台致詞時，柯文哲就顯得有些不專注，開始四處張望。

▼蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

在簡報結束之後，蔡英文跟柯文哲一起到戶外廣場參觀計程車。蔡英文一路仔細聆聽說明，站在一旁的柯文哲則不斷被媒體追問「台灣價值」，甚至被要求跟總統一起關心計程車，「市長要不要跟總統一起坐上車？」、「地方、中央不是應該要一起合作？」、「現在地方不願配合中央嗎？」引起在場大家一陣尷尬笑聲。

接著，現場媒體都觀察到，柯文哲跟蔡英文都有保持相當程度的距離，期間就有媒體追問，「柯市長都被晾在一旁」，這讓柯文哲顯得有些緊張，趕緊說「沒有！沒有！沒有啦！」而蔡英文則落落大方地說，「等等再見時會再握手啦」。

在活動的尾聲時，蔡英文、柯文哲、林佳龍與計程車司機們大合照；此時媒體再次要求握手合影，蔡英文則主動伸手，柯文哲一度縮手，但還是有短暫握手讓媒體捕捉畫面。

但是，由於現場媒體眾多，有攝影記者沒有拍到畫面，再次喊話要求「再一次」，這時蔡英文停下腳步，且又回頭伸手跟柯文哲握手，結束後便上車離開；不過有趣的是，總統車隊還沒有離開，柯文哲就直接在一旁幫部分的計程車司機簽名、合影。

▼蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

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